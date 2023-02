Concurso TC DF: novo EDITAL é autorizado e deve sair em breve

Um novo edital do concurso TC DF ( Tribunal de Contas do Distrito Federal) foi autorizado e pode ser liberado nos próximos dias.

A autorização aconteceu no dia 08 de fevereiro, última quarta-feira, por meio de sessão plenária. O novo certame será direcionado para as áreas fim e meio.

Apesar do quantitativo ainda não ter sido confirmado, o principal intuito da aprovação de um novo edital é: “evitar o comprometimento das atividades finalísticas e de suporte ao funcionamento da Corte de Contas.”

As áreas fim e meio tem a ver com a finalidade do cargo. Sendo assim, os profissionais contratados para exercer as atividades-meio realizarão funções ligadas à manutenção do órgão. Por sua vez, as áreas fim exercerão atividades diretamente relacionadas à finalidade da Casa.

Diante disso, as áreas fim e meio que serão contemplados pelo certame são: técnico, analista e auditor.

Qual o próximo passo para o concurso TC DF?

Após autorização, iniciam-se as análises sobre cargos efetivos e vacâncias. Após conclusão dos estudos, começa-se o processo de escolha da banca. A empresa vai receber as inscrições, assim como viabilizar as etapas da seleção.

Concurso TC DF foi autorizado em 2018

No ano de 2018, as vagas chegaram a ser anunciadas após autorização do certame. As oportunidade seriam:

Procurador – Nível superior – uma vaga;

Analista – Nível superior – três vagas ;

Auditor – Nível superior – sete vagas;

Técnico – Nível médio – três vagas

Contudo, após mudanças, somente o edital para procurador e auditor que foram liberados. A banca organizadora foi a Cebraspe.

Quando aconteceu o certame para técnico e analista?

O último edital para analista e técnico aconteceu em 2014. A Cebraspe foi a empresa escolhida e contou com o total de 69 vagas, distribuídas entre 19 destinadas ao cargo de auditor de controle externo, 12 para técnico de administração pública e 38 vagas para o analista.

O concurso TC DF (Tribunal de Contas do Distrito Federal) atualizou informações em prol da liberação do edital e esclareceu alterações na pauta de carreiras do órgão.

De acordo com a nota, sobre as mudanças foi afirmado: “o Plenário do Tribunal de Contas do Distrito Federal aprovou mudanças nas carreiras do TCDF que ampliam a eficiência, facilitam a gestão por competência e o melhor: não geram qualquer custo adicional”.

A decisão foi estabelecida por meio de reunião em 14 de dezembro, última quarta-feira. Entre as modificações aprovadas estão: nomenclatura do atual cargo de analista de administração pública, bem como as mudanças de nomenclatura e requisito de ingresso do atual cargo de técnico de administração pública.

Escolaridade alterada concurso TC DF

A mudança de nomenclatura também está presente entre as mudanças. Oscargosde técnico de controle externo e técnico de administração pública passarão a ser denominados analista administrativo de controle externo. Com isso, o fator escolaridade é mudado, passando a ser obrigatório a comprovação de escolaridade nível superior.

Sobre a mudança e levando em conta os servidores já inclusos no órgão, o TCDF lembra que quase todos atuais ocupantes desses cargos, apesar de terem ingressado em concurso público de nível médio, possuem graduação em nível superior (mais de 90%) e grande parte possui títulos de pós-graduação.

Com isso, o cargo de auditor de controle externo vai ser disponibilizado nas seguintes áreas de concentração: auditoria e especializada.

A categoria Auditoria será composta pelos atuais auditores de controle externo do TCDF. Já a categoria especializada contará com a presença dos atuais Analistas.

Avanço do edital

Devido às mudanças que aconteceram, tudo indica que oeditaldo concurso TC DF não demore a ser liberado. O presidente Paulo Tadeu, na época, falou sobre as mudanças e as oportunidades para a área meio.

Em abril, o presidente Tadeu disse: “Também já decidimos no sentido de fazermos um concurso para a área meio. Temos um debate, inclusive, em relação à nomenclatura dos trabalhadores que ocupam a área meio no tribunal e a gente pretende discutir isso de maneira bastante aberta com os servidores, para que a gente possa lançar o edital para área meio com a nova nomenclatura”.

Apesar dos avanços, o edital ainda não tem data para ser liberado.