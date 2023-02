Concurso TCU: divulgada convocação para curso de formação; matrículas nesta segunda-feira

Os candidatos inscritos e aprovados no concurso TCU 2021 para o cargo de Auditor de Controle Externo darão mais um passo na conquista pela tão sonhada vaga.

Isso porque foi publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 13 de fevereiro, a convocação para matrícula no curso de formação.

A relação com o nome dos candidatos convocados para o curso pode ser conferida no site da banca organizadora, a FGV, ou neste link.

Os convocados devem realizar a matrícula no período entre o dia 13 de fevereiro de 2023 às 18 horas do dia 17 de fevereiro de 2023.

Expirado o prazo de matrículas no Programa de Formação, os candidatos convocados que não efetivarem suas matrículas serão considerados desistentes e eliminados do concurso.

De caráter eliminatório, o curso de formação será ministrado na cidade de Brasília entre os dias 10 de abril ao dia 09 de maio de 2023. Vale ressaltar que o programa de formação possui carga horária de 120 horas.

Para ser considerado aprovado no curso, o candidato deverá obter desempenho médio geral igual ou superior a 60,00 pontos e desempenho em cada disciplina em que houver avaliação de rendimento igual ou superior a 50,00 pontos.

O desempenho do candidato em cada disciplina é aferido com base nas notas obtidas nas provas e atividades realizadas, que podem variar de zero a 100,00 pontos.

A aprovação no Programa de Formação requer ainda a presença mínima de 75% em cada uma das disciplinas ministradas.

O candidato também deverá apresentar os seguintes documentos para participação no curso:

Atestado de sanidade física e mental, que comprove a aptidão do candidato para frequentar o Programa de Formação;

No caso de servidor ocupante de cargo efetivo da Administração Pública Federal, apresentação de declaração que comprove essa condição emitida pelo dirigente de pessoal do órgão/entidade de lotação, liberando-o para participar do Programa de Formação em regime integral e dedicação exclusiva;

Formalização de sua opção quanto à percepção pecuniária por intermédio do preenchimento de um dos formulários (de opção pelo auxílio financeiro ou de opção pela remuneração do cargo efetivo) disponíveis no portal TCU (endereço eletrônico https://portal.tcu.gov.br , item de menu “Institucional”, opção “Concursos Públicos”, selecionando o concurso “AUFC 2021 em andamento”).

Concurso TCU 2021 ofertou 20 vagas e salários até R$ 20,9 mil

O concurso TCU (Tribunal de Contas da União) foi realizado em 2021. Na ocasião foram oferecidas 20 vagas para o cargo de Auditor de Controle Externo.

A remuneração inicial prevista para o cargo é de R$ 20,9 mil. Para se candidatar, os interessados precisaram comprovar nível superior em qualquer área de conhecimento.

A banca responsável pela organização do certame foi a FGV. Ao todo, foram registradas 19.932 inscrições.

Os candidatos foram avaliados por meio de provas objetiva e discursiva aplicadas no dia 13 de março e 22 de maio, respectivamente.

As provas exigiram dos candidatos conhecimentos nas seguintes áreas:

Língua Portuguesa

Matemática Financeira

Controle Externo

Administração Pública

Direito Constitucional

Direito Administrativo

Direito Civil

Direito Processual Civil

Sistema Normativo Anticorrupção

Estatística

Análise de Dados

Auditoria Governamental

Contabilidade do Setor Público

Análise das Demonstrações Contábeis

Administração Financeira e Orçamentária

Economia do Setor Público.

Atribuições de cargo Auditor de Controle Externo

É atribuição do cargo de Analista de Controle Externo – Área de Controle Externo o desempenho de todas as atividades de caráter técnico de nível superior relativas ao exercício das competências constitucionais e legais a cargo do Tribunal de Contas da União.

O exercício do cargo de AUFC na área de atividade de Controle Externo consiste em planejar, organizar, supervisionar, coordenar, avaliar e executar atividades relativas à fiscalização e ao controle externo da arrecadação, da aplicação e da gestão de recursos públicos da União, examinando a legalidade, a legitimidade, a economicidade, a eficiência e a efetividade, em seus aspectos financeiro, orçamentário, contábil, patrimonial e operacional, dos atos daqueles que devam prestar contas ao Tribunal.

No exercício de suas competências, incumbe ao ocupante do cargo de AUFC na área de atividade de Controle Externo:

Coordenar e desenvolver trabalhos voltados para o planejamento, modernização e a transformação digital dos procedimentos e atividades de controle externo a cargo do Tribunal;

Examinar, instruir, organizar e acompanhar processos, documentos e informações relativos a matérias de controle externo ou administrativa que lhe sejam distribuídos;

Instruir processos relativos a contas, atos sujeitos a registro e fiscalização de atos e contratos que, por força de disposições constitucionais, legais ou regulamentares, são apresentados ao Tribunal;

Assessorar autoridades em assuntos e atribuições na área de controle externo;

Coletar e analisar dados e informações, bem como desenvolver, implantar e utilizar algoritmos e modelos para detecção de anomalias e predição de resultados que deem suporte às atividades de controle externo a cargo do Tribunal;

Propor, planejar, executar e coordenar trabalhos de fiscalização, em suas diversas modalidades, nas unidades, áreas, programas projetos ou atividades vinculadas às competências do TCU, com a elaboração dos respectivos relatórios e exame de recursos;

Quando devidamente designado ou autorizado, colaborar com o Congresso Nacional ou suas Comissões, com o Poder Judiciário e outros órgãos da Administração, em matéria afeta ao Tribunal;

Compor e, quando for o caso, coordenar comissão, equipe de fiscalização e grupo de trabalho ou de pesquisa instituídos no âmbito do Tribunal ou em decorrência de acordos de cooperação ou convênios firmados pelo TCU;

Efetuar o cálculo de débitos em processos de controle externo e administrativos e das quotas referentes aos Fundos de Participação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

Aplicar e contribuir para a disseminação de práticas e diretrizes recomendadas ou determinadas pelo Tribunal;

Participar de trabalhos na área administrativa em situações que requeiram especialização na sua área de conhecimento;

Executar outros trabalhos da área de controle externo determinados por sua chefia;