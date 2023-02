Concurso TJ CE: edital pode ter aumento na oferta de vagas; entenda!

O concurso TJ CE ( Tribunal de Justiça do Ceará) pode ter aumento na oferta de vagas. Isso porque, o desembargador Abelardo Benevides Moraes, presidente do TJ no Ceará, já entregou o Projeto de Lei (PL) para Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa do Estado ( Alece).

O documento foi entregue na última segunda-feira, 06 de fevereiro e o principal objetivo é aumentar o quantitativo de oportunidades. As chances que constam no atual certame são para nível fundamental e médio.

Ampliação de vagas TJ CE

Sobre o assunto, o magistrado explicou: “Esse projeto é objeto de estudo feito na transição das duas administrações, quando foram debatidas as necessidades e carências do Judiciário. Então, nossa primeira medida diz respeito a isso, fortalecer a capacidade de trabalho de juízes do interior, capital e desembargadores, ensejando que cada um possa produzir mais, com eficiência, qualidade e celeridade. É o que a sociedade espera de nós“.

O deputado Evandro Leitão pontuou detalhes da necessidade de compor os quadro de servidores, além de prometer rapidez para a resolução do caso: “Essa proposta vem ao encontro das demandas da sociedade cearense. O Tribunal de Justiça tem tido um cuidado desde os últimos mandatos de presidentes em dar respostas céleres e com muito respeito ao cidadão. Nós estamos aqui recebendo esse documento e vamos dar a devida rapidez para que possamos deliberar e, em breve, aprovar, para que o Tribunal possa continuar bem atendendo as demandas da população cearense”.

Com o intuito de ampliar o número de profissionais, além de auxiliar na realização de minutas de sentença, assim como despachos e decisões, a PL também prevê a criação de 270 cargos de provimento em comissão, sendo 50 para o 2º Grau de jurisdição, a serem lotados em gabinetes de desembargadores, e 220 para o 1º Grau de jurisdição, reforçando as equipes das unidades judiciárias da Instância Inicial. Se o documento for aprovado, serão 96 postos imediatos e disponível 46 oportunidades para técnico.

Inscrições concurso TJ CE

O concurso TJ CE ( Tribunal da Justiça do Ceará) teve o edital publicado. As oportunidades são para técnico judiciário.

Os interessados poderão se inscrever até o dia 22 de fevereiro, pelo portal Cebraspe. A inscrição é de R$ 112 e o pagamento poderá ser feito até 14 de março.

Vagas concurso TJ CE

As vagas são para nível médio de escolaridade e jornada de trabalho são 40 horas semanais. A remuneração é de R$5.633,84.

Confira a distribuição de vagas:

Cargo Vagas Cargo 1: Técnico Judiciário – Área: Judiciária 35 + CR Cargo 2: Técnico Judiciário – Área: Técnico Administrativa 15 + CR

Quando serão as provas?

As provas do concurso TJ CE estão marcadas para o dia 23 de abril. Os gabaritos deverão ser liberados entre os dias 25 e 27 de abril.

Vale lembrar que todos os candidatos devem responder a questões de Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos.

São 20 questões de conhecimentos gerais sobre os seguintes conteúdos:

Língua Portuguesa;

Noções de Informática;

Raciocínio Lógico

Sobre os conhecimentos específicos:

Técnico Judiciário – área Administrativa

Noções de Direito Constitucional;

Noções de Direito Administrativo;

Noções de Administração Pública;

Noções de Gestão Pública

Técnico Judiciário – área Judiciária

Noções de Direito Constitucional;

Noções de Direito Administrativo;

Noções de Direito Processual Civil;

Noções de Direito Processual Penal

As provas objetivas do concurso TJ CE assim como a prova discursiva terão a duração de 4 horas e 30 minutos e serão aplicadas no turno da tarde.

As provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, valerão 10,00 pontos cada uma e abrangerão os objetos de avaliação constantes do item 13 deste edital.



As questões das provas objetivas serão do tipo múltipla escolha, com cinco opções (A, B, C, D e E), sendo uma única resposta correta, de acordo com o comando da questão.

Haverá, na folha de respostas, para cada questão, cinco campos de marcação: um campo para cada uma das cinco opções A, B, C, D e E, devendo o candidato preencher o campo correspondente à resposta considerada por ele correta, de acordo com o comando da questão.

Clique aqui e acesse o edital completo.

O que faz um técnico judiciário?

Neste certame, as vagas distribuem em duas especialidades de um mesmo cargo, sendo uma, a área judiciária e outra sendo de técnico administrativo. Confira os requisitos e atribuições:

Técnico Judiciário – Área judiciária

Requisitos: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio ou curso técnico equivalente, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente;

certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio ou curso técnico equivalente, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente; Atribuições: compreende atividades de nível intermediário, de natureza processual, referentes à execução de tarefas judiciárias relacionadas ao atendimento aos magistrados e às partes, à tramitação dos feitos, à realização de abertura e encerramento de audiências, às chamadas das partes, dos advogados e das testemunhas, à guarda e conservação de bens e processos e outras atividades judiciárias correlatas.

Área administrativa

Requisitos: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio ou curso técnico equivalente, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente;

certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio ou curso técnico equivalente, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente; Atribuições: compreende atividades de nível intermediário, de natureza técnica, referentes à execução de tarefas de apoio administrativo relacionadas a recursos humanos, materiais e patrimoniais; contabilidade e finanças públicas, auditoria e controle interno; serviços de precatórios; almoxarifado, aquisição de materiais e serviços; operação e manutenção de sistemas informatizados; protocolo e atendimento às partes