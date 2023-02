Concurso TJ RN: 917 vagas para nível médio e superior em 2023; conheça cargos!

O concurso TJ RN ( Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte) pode sair a qualquer momento. Isso porque, o certame já tem banca organizadora.

Com a decisão, a FGV será a empresa responsável por receber as inscrições e viabilizar as etapas da seleção. Veja todas as informações até o momento.

Vagas concurso TJ RN

Ao todo são 917 vagas para nível médio e superior, sendo que 229 para provimento imediato:

Confira as oportunidades abaixo:

nível médio : técnico judiciário (160 imediatas e 288 no cadastro reserva); e

: técnico judiciário (160 imediatas e 288 no cadastro reserva); e nível superior: analista judiciário na área de Tecnologia da Informação (35 imediatas mais 144 no CR) e analista judiciário das áreas de Psicologia (12 + 68 no CR), Serviço Social (seis + 51 no CR), Contabilidade, Ciências Atuariais ou Economia (nove + 17 no CR), História ou Museologia (uma + seis no CR), Arquivologia (uma + seis no CR), Biblioteconomia (uma + seis no CR), Pedagogia (duas + seis no CR) e Direito (duas + 96 no CR).

Como a seleção será regionalizada, as vagas vão ser distribuídas para os seguintes locais: Oeste Potiguar; Central Potiguar; Agreste Potiguar; Leste Potiguar; e Natal.

Os candidatos que prestarem concurso para cargos de nível médio serão submetidos às provas objetivas e discursivas, já os candidatos com cargos para nível superior ainda terão outra etapa, análise curricular (avaliação de títulos).

Cargos vagos concurso TJ RN

O órgão conta com mais de mil cargos vagos. De acordo com o Portal da Transparência, são 1.057 cargos vagos. A carreira com maior deficiência de servidores é para nível médio, cargo de Técnico Judiciário. O levantamento é de abril de 2022, veja:

Cargos Vagos Ocupados Total Auxiliar Técnico 329 732 1048 Técnico Judiciário 344 580 906 Oficial de Justiça 102 424 506 Analista Judiciário 74 3 77

Como foi o último edital?

As vagas do concurso TJ RN foram para temporários. O Tribunal selecionou para 33 vagas temporárias, em cargos dos níveis médio e superior. Para o nível médio foram oferecidas 12 vagas, no cargo de técnico de suporte sênior. Os vencimentos para a carreira eram de R$2.676,61. A oportunidade se deu em 2012.

Já para nível superior, nas áreas de Tecnologia da Informação e Comunicação, nos cargos foram:

Analista de suporte pleno – infraestrutura (seis vagas);

Coordenador técnico de atendimento e suporte (uma);

Analista de suporte pleno – banco de dados (seis);

Analista de sistemas sênior (cinco); e

Administrador de sites – web master (três).

A remuneração, por sua vez, varia a depender do cargo, variando de R$4.811,28 e R$5.520,16. Os servidores ainda terão direito aos demais benefícios como: auxílio-alimentação (atualmente de R$1.400) e auxílio-saúde, variando entre R$800 e R$1.200, dependendo da idade do beneficiário. A Comperve foi a empresa responsável.

Carreira concurso TJ RN

Conheça a carreira e as remunerações de cada cargo:

Cargo Escolaridade Salário inicial Salário final Técnico Judiciário Médio R$ 3.974,08 R$ 6.305,57 Oficial de Justiça Superior R$ 6.637,44 R$ 13.162,21 Analista Judiciário Superior R$ 6.637,44 R$ 13.162,21 Analista Judiciário- Tecnologia da Informação – Análise de Sistemas, Análise de Suporte Superior R$ 7.301,18 R$ 13.162,21

Funções e Atribuições

Veja abaixo as funções de cada carreira no Tribunal do Rio Grande do Norte:

Oficial de Justiça:

– fazer, pessoalmente, as citações, intimações, notificações, prisões, e demais diligências que lhe forem ordenadas;

– lavrar, no processo, certidões dos atos de que trata o inciso anterior e autos de penhora, de depósito, de resistência ou de arrombamento, nos casos previstos em lei;

– proceder e conduzir à presença do Juiz ou autoridade competente os que forem encontrados em flagrante delito, ou por ordem escrita da mesma autoridade;

– convocar pessoa idônea para auxiliá-lo nas diligências e testemunhar os atos de seus ofício, quando necessário;

– executar as ordens emanadas do Juiz perante o qual servir;

– solicitar o auxílio de força pública para o cumprimento dos autos de ofício, quando necessário, mediante prévia autorização do Juiz.

Técnico Judiciário:

– datilografar ou digitar sentenças e despachos;

– arquivar resenhas, ofícios, Diário Oficial e registrar sentenças;

– cumprir os provimentos e as determinações do Juiz e do Diretor de secretaria;

– orientar e prestar informações sobre os processos;

– executar outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Juiz;

– substituir o Diretor nas suas faltas e impedimentos.