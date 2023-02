Concurso TJ RN: como serão as provas da seleção? 229 VAGAS para nível médio e superior!

O concurso TJ RN ( Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte) anuncia que o edital foi divulgado. Os salários são atrativos, em torno de R$ 7,3 mil!

Ao todo são 229 vagas mais cadastro reserva para nível médio e superior. Os interessados poderão se inscrever entre os dias 06 de março de 2023 a 06 de abril de 2023, no site da banca organizadora, FGV.

As taxas variam a depender do cargo, sendo de:

R$ 85,00 para o cargo de Técnico;

para o cargo de Técnico; R$ 110,00 para os cargos de Analista e Oficial de Justiça

Como serão as provas do concurso TJ RN?

As provas devem acontecer em datas diferentes, de acordo com a escolaridade. Os cargos de nível médio terão provas no dia 11 de junho, já nível superior, terão provas no dia 04 de junho.

As etapas do certame são:

Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; e

Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório; e

Prova de títulos, de caráter classificatório.

As provas objetivas e discursivas serão aplicadas nos municípios de Natal, Mossoró e Caicó. Vale lembrar que candidatos com deficiência precisarão comprovar por meio de Perícia médica .

Os cargos de Analista e Oficial de Justiça terão provas da seguinte forma:

Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

Prova Escrita Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório;

Avaliação de Títulos, de caráter classificatório;

Perícia médica dos candidatos que se declararem com deficiência, de caráter unicamente eliminatório; e

Heteroidentificação dos candidatos que se declararem negros, de caráter unicamente eliminatório.

Para os cargos de Nível Médio, a Prova Objetiva será composta por 60 questões de múltipla escolha, numeradas sequencialmente, com 05 alternativas e apenas uma resposta correta. Já para nível superior, a prova terá ao todo 70 questões com apenas 1 resposta correta e 05 alternativas cada questão.

Quais são os critérios de aprovação?

Segundo o edital, os critérios de aprovação são:

Técnico Judiciário

acertar, no mínimo, 15 (quinze) questões de Conhecimentos Específicos; e

acertar, no mínimo, 30 (trinta) questões do total da Prova Objetiva.

Analista Judiciário e Oficial de Justiça

acertar, no mínimo, 15 (quinze) questões de Conhecimentos Específicos; e

acertar, no mínimo, 35 (trinta e cinco) questões do total da Prova Objetiva.

Vagas concurso TJ RN

Confira a seguir as oportunidades, assim como remuneração ofertada para cada cargo:

CARGOS VAGAS IMEDIATAS SALÁRIO Técnico Judiciário – área Judiciária 160 R$ 3.974,08 + R$ 1.700 de Auxílio Alimentação Analista Judiciário 32 R$ 7.301,18 + R$ 1.700 de Auxílio Alimentação Oficial de Justiça 02 R$ 6.637,44 + R$ 1.700 de Auxílio Alimentação Analista Judiciário T.I. – Análise de Sistemas 25 R$ 7.301,18 + R$ 1.700 de Auxílio Alimentação Analista Judiciário T.I. – Inteligência Artificial 05 R$ 7.301,18 + R$ 1.700 de Auxílio Alimentação Analista Judiciário T.I. – Análise de Suporte 05 R$ 7.301,18 + R$ 1.700 de Auxílio Alimentação

Edital TJ RN – quadro de vagas

Vale lembrar também que os cargos receberão auxílio alimentação no valor de R$1.700 mil. É importante pontuar também que os servidores receberão auxílio saúde.

Requisitos básicos

Confira os requisitos básicos:

Ter nacionalidade brasileira;

Estar em pleno exercício dos direitos civis e políticos;

Estar em dia com as obrigações eleitorais e, em caso de candidato do sexo masculino, também com as militares;

Ter comprovados bons antecedentes morais e sociais;

Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo;

Não registrar antecedentes criminais;

Não ter sofrido penalidade por prática de atos desabonadores no exercício profissional;

Ter, no mínimo, 18 anos de idade na data da inscrição.

Requisitos específicos do concurso TJ RN

Os requisitos específicos dos cargos são os seguintes:

Técnico Judiciário – Área Judiciária: Ensino Médio completo ou Curso equivalente, em instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Analista Judiciário – Apoio Especializado – Tecnologia da Informação – Análise de Sistemas: Curso de Graduação em Engenharia de Sistemas, Engenharia da Computação, Ciências da Computação, Sistemas de Informação ou qualquer curso de graduação na área de tecnologia da informação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Registro ou habilitação legal para o exercício da profissão e experiência profissional comprovada de dois anos, no mínimo, em atividades relacionadas às funções do cargo.

Analista Judiciário – Apoio Especializado – Tecnologia da Informação – Análise de Suporte: Curso de Graduação em Engenharia de Sistemas, Engenharia da Computação, Ciências da Computação, Estatística, Ciência de Dados, Sistemas de Informação, ou qualquer curso de graduação na área de tecnologia da informação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Registro ou habilitação legal para o exercício da profissão e experiência profissional comprovada de dois anos, no mínimo, em atividades relacionadas às funções do cargo.

Analista Judiciário – Apoio Especializado – Tecnologia da Informação – Análise de Sistemas (Inteligência Artificial): Curso de Graduação em Engenharia de Sistemas, Engenharia da Computação,

Ciências da Computação, Sistemas de Informação ou qualquer curso de graduação na área de tecnologia da informação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Registro ou habilitação legal para o exercício da profissão e experiência profissional comprovada de dois anos, no mínimo, em atividades relacionadas às funções do cargo.

Analista Judiciário – Apoio Especializado – Psicologia: Curso de Graduação em Psicologia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Registro ou habilitação legal para o exercício da profissão.

Analista Judiciário – Apoio Especializado – Serviço Social: Curso de Graduação em Serviço Social, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Registro ou habilitação legal para o exercício da profissão.

Analista Judiciário – Administrativa – Contabilidade, Ciências Atuariais ou Economia: Curso de Graduação em Ciências Contábeis, Ciências Atuariais ou Economia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Registro ou habilitação legal para o exercício da profissão.

Analista Judiciário – Apoio Especializado – História ou Museologia: Curso de Graduação, modalidade bacharelado, em História ou em Museologia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Registro ou habilitação legal para o exercício da profissão.

Analista Judiciário – Apoio Especializado – Arquivologia: Curso de Graduação em Arquivologia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Registro ou habilitação legal para o exercício da profissão.

Analista Judiciário – Apoio Especializado – Biblioteconomia: Curso de Graduação em Biblioteconomia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Registro ou habilitação legal para o exercício da profissão.

Analista Judiciário – Apoio Especializado – Pedagogia: Curso de Graduação em Pedagogia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Registro ou habilitação legal para o exercício da profissão.

Analista Judiciário – Judiciária – Direito: Curso de Graduação em Direito, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Oficial de Justiça – Judiciária – Direito: Curso de Graduação em Direito, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).