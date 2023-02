Concurso TJ SP: saiba o que vai cair nas provas! 400 VAGAS para escrevente

O concurso TJ SP ( Tribunal de Justiça de São Paulo) é uma excelente oportunidade para quem deseja estabilidade. Ao todo são 400 vagas para escrevente e nível médio como requisito.

Os interessados poderão se inscrever até 28 de março, por meio do portal Vunesp. Vale lembrar que candidatos amparados pela Lei Estadual nº 12.782 poderão solicitar a redução de 50% do valor. O pedido de isenção pode ser feito até o dia 24 de fevereiro, através do portal da banca.

Mas, você sabe o que vai cair nas provas? Conhecer o conteúdo, assim como o quantitativo que será cobrado nas provas, são algumas das dicas para se dar bem e conseguir a tão sonhada aprovação.

O que vai cair nas provas do concurso TJ SP

De acordo com o edital, o conteúdo programático pode ser dividido em blocos. A cobrança se dará por meio de assuntos gerais e específicos.

A matéria de Língua Portuguesa será cobrada no concurso TJ SP em 24 questões e compõe o bloco I. Os assuntos são:

Análise, compreensão e interpretação de diversos tipos de textos verbais, não verbais, literários e não literários.

Informações literais e inferências possíveis.

Ponto de vista do autor.

Estruturação do texto: relações entre ideias; recursos de coesão.

Significação contextual de palavras e expressões.

Sinônimos e antônimos.

Sentido próprio e figurado das palavras.

Classes de palavras: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem: substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção.

Concordância verbal e nominal.

Regência verbal e nominal.

Colocação pronominal.

Crase.

Pontuação

Bloco II e III do concurso TJ SP

Já o bloco II será composto por questões de direito. Ao todo são 40:

1. DIREITO PENAL: Código Penal – artigos 293 a 305; 307; 308; 311-A; 312 a 317; 319 a 333; 336 e 337; 339 a 347; 357 e 359.

2. DIREITO PROCESSUAL PENAL: Código de Processo Penal – artigos 251 a 258; 261 a 267; 274; 351 a 372; 394 a 497; 531 a 538; 541 a 548; 574 a 667 e Lei nº 9.099 de 26.09.1995 (artigos 60 a 83; 88 e 89).

3. DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Código de Processo Civil – artigos 144 a 155; 188 a 275; 294 a 311 e do 318 a 538; 994 a 1026; Lei nº 9.099 de 26.09.1995 (artigos 3º ao 19) e Lei nº 12.153 de 22.12.2009.

4. DIREITO CONSTITUCIONAL: Constituição Federal – Título II – Capítulos I, II e III; e Título III – Capítulo VII com Seções I e II; e também o artigo 92.

5. DIREITO ADMINISTRATIVO: Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo (Lei n.º 10.261/68) – artigos 239 a 323; e Lei Federal nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa)

6. NORMAS DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA (disponíveis no portal do Tribunal de Justiça – site: www.tjsp.jus.br, na área Institucional / Corregedoria / Normas Judiciais):

Tomo I – Capítulo II: Seção I – subseções I e II;

Tomo I – Capítulo III: Seções I, II, V, VI, VII;

Tomo I – Capítulo III: Seção VIII – subseções I, II e III;

Tomo I – Capitulo III: Seções IX a XV, XVII a XIX;

Tomo I – Capítulo XI: Seções I, IV e V;

Tomo I – Capitulo XI: Seção VI – subseções I, III, V e XIII

Por sua vez, o bloco III será composto por conhecimentos gerais sobre atualidades, matemática, informática, além de dez questões de raciocínio lógico. Veja cobrança de atualidades:

Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais e culturais, nacionais e internacionais, ocorridos a partir do 2° semestre de 2022, divulgados na mídia local e/ou nacional;

Artigos 1º ao 13; 34 ao 38 da Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência, com as alterações vigentes até a publicação deste edital.

Matemática no edital do concurso TJ SP

Confira assuntos de matemática:

Operações com números reais.

Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum.

Razão e proporção.

Porcentagem.

Regra de três simples e composta.

Média aritmética simples e ponderada.

Juros simples.

Equação do 1.º e 2.º graus.

Sistema de equações do 1.º grau.

Relação entre grandezas: tabelas e gráficos.

Sistemas de medidas usuais.

Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras.

Resolução de situações-problema.

Confira assuntos de informática:

MS-Windows 10 ou superior: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos do Microsoft365: MS-Word : estrutura básica dos documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de texto. MS-Excel: estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle de quebras e numeração de páginas, obtenção de dados externos, classificação de dados. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos. Internet: navegação internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas. MS Teams: chats, chamadas de áudio e vídeo, criação de grupos, trabalho em equipe: Word, Excel, PowerPoint, SharePoint e OneNote, agendamento de reuniões e gravação. OneDrive: armazenamento e compartilhamento de arquivos.

Raciocínio lógico no certame

Visa avaliar a habilidade do(a) candidato(a) em entender a estrutura lógica das relações arbitrárias entre pessoas, lugares, coisas, eventos fictícios; deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Visa também avaliar se o(a) candidato(a) identifica as regularidades de uma sequência, numérica ou figural, de modo a indicar qual é o elemento de uma dada posição. As questões desta prova poderão tratar das seguintes áreas: estruturas lógicas, lógicas de argumentação, diagramas lógicos, sequências.