Concurso Transitar (PR): dois editais oferecem 75 vagas para todos os níveis e salários até R$ 8 mil

A Autarquia Municipal de Mobilidade, Trânsito e Cidadania (Transitar), em Cascavel, no estado do Paraná está com inscrições abertas para dois concursos públicos que, juntos, visam a contratação de profissionais de nível fundamental, médio/técnico e superior.

As oportunidades são para diversos cargos dentro da administração pública.

Os salários vão de R$ 1.346,72 a R$ 8.073,70 mensais.

A banca responsável pela organização dos concursos é a Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste).

Vagas e salários Concurso Transitar – PR

Ao todo, a Transitar – PR oferece 75 vagas para contratação imediata, além das vagas para formação de cadastro reserva.

Desse total de vagas, 10 são para cargos de nível fundamental, 61 para cargos de ensino médio ou técnico e quatro para carreiras de nível superior.

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Nível fundamental

Agente de Serviços Gerais – 10 vagas.

Nível médio/técnico

Agente Administrativo – 10 vagas;

Agente de Mobilidade – 50 vagas;

Técnico em Informática – 1 vaga;

Técnico em Segurança do Trabalho – CR.

Nível superior completo

Advogado – 1 vaga;

Analista Programador de Sistemas – 1 vaga;

Contador – 1 vaga;

Engenheiro Civil – 1 vaga;

Engenheiro Eletricista – CR.

Os salários oferecidos pela Transitar – PR variam entre R$ 1.346,72 a R$ 8.073,70 dependendo do cargo.

As vagas de nível fundamental oferecem salário de R$ 1.582,55 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Já para os cargos de nível médio/técnico, os salários variam entre R$ 1.346,72 a até R$ 2.385,89 dependendo do cargo pretendido pelo candidato para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Os salários para os cargos de nível superior vão de R$ 5.055,72 a R$ 8.073,70 dependendo do cargo pretendido pelo candidato para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas dos concursos da Transitar – PR é necessário ter mais de 18 anos, ser brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral, o CPF regularizado e possuir a escolaridade mínima exigida para o cargo.

Inscrições Concurso Transitar – PR

Os interessados em participar dos concursos da Transitar – PR têm até o dia 9 de março de 2023 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site da Unioeste.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 50,00 a R$ 120,00 dependendo do cargo pretendido pelo candidato.

Atribuições de cargo Transitar – PR

Engenheiro Eletricista

Projetar, planejar e especificar sistemas e equipamentos elétricos e/ou eletrônicos;

Analisar propostas técnicas, instalar, configurar e inspecionar sistemas e equipamentos;

Executar testes e ensaios de sistemas e equipamentos, bem como, serviços técnicos especializados.

Engenheiro Civil

Planejar, organizar, executar e controlar projetos na área da construção civil e nas áreas que envolvam trânsito e transporte, realizando investigações e levantamentos técnicos, definindo metodologia de execução.

Contador

Avaliar acervos patrimoniais e verificar haveres e obrigações para finalidades de natureza fiscal;

Apurar resultados periódicos da Autarquia.



Analista Programador de Sistemas

Elaborar levantamento de dados junto ao usuário, identificando suas necessidades de sistema, visando dimensionar e definir as características, análise de viabilidade técnica e custo/benefício;

Elaborar anteprojeto de sistema, definindo sua abrangência, recursos necessários e alternativas técnicas de funcionamento e operação, visando verificar a viabilidade de sua implantação e submetê-lo a aprovação do usuário.

Advogado

Estudar a matéria jurídica e de outra natureza, consultando códigos, leis, jurisprudências e demais documentos de interesse da Autarquia, para adequar os fatos à legislação aplicável;

Defender a Autarquia em juízo ou fora dele, em qualquer matéria que lhe diga respeito.

Agente de Serviços Gerais

Efetuar pequenos reparos e manutenções de qualquer natureza, exceto as que exijam qualificação específica;

Realizar serviços de higienização e limpeza geral dos locais designados, incluindo limpeza de vidraças, bem como promover a conservação de ambientes.

Técnico em Segurança do Trabalho

Vistoriar as áreas afetas à TRANSITAR e informar o superior hierárquico, através de parecer técnico, sobre os riscos existentes nos ambientes de trabalho, e orientá-lo, bem como aos trabalhadores, sobre as medidas de eliminação e/ou neutralização de tais riscos;

Analisar os métodos e os processos de trabalho e identificar os fatores de risco de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho;

Agente de mobilidade

Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, observando os procedimentos estabelecidos na legislação federal, estadual e municipal;

Exercer plenamente o poder de polícia de trânsito em toda a área de circunscrição do município de Cascavel.

Técnico em Informática

Participar do projeto, desenvolvimento, implantação e da documentação no que se refere ao desenvolvimento de sistemas;

Instalar e configurar softwares e hardwares, orientando os usuários nas especificações e comandos necessários para sua utilização;

Organizar e controlar os materiais necessários para a execução das tarefas de operação, ordem de serviço, resultados dos processamentos, suprimentos, bibliografias e demais recursos que se fizerem necessários.

Agente Administrativo

Executar serviços administrativos de apoio nos diversos setores da Autarquia;

Tramitar processos e demais expedientes inerentes à Administração Pública;

Elaborar, tramitar, arquivar documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos;

Elaborar e redigir correspondências.

Etapas concursos Transitar – PR

Os concursos públicos para a Transitar – PR contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Prova de títulos de caráter classificatório apenas para os cargos de nível superior.

de caráter classificatório apenas para os cargos de nível superior. Prova prática, prova dissertativa e prova de aptidão física apenas para alguns cargos, de caráter eliminatório e classificatório.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 2 de abril de 2023.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir maiores informações sobre o concurso Transitar PR.