Concurso TRF5 avança e edital pode sair a qualquer momento!

Inscrição definitiva;

Sindicância de vida pregressa e investigação social;

Exame de sanidade física e mental e exame psicotécnico;

Prova oral; e

Avaliação de títulos.

É importante mencionar que as datas ainda não foram confirmadas, contudo, deverão ser liberadas após a finalização do cronograma ou próximo da divulgação do edital.

O certame também já conta com banca organizadora, a FGV, Fundação Getulio Vargas, será a empresa responsável, inclusive, o contrato já foi divulgado no Diário Oficial. A assinatura aconteceu no dia 1º de dezembro e a vigência do contrato será até janeiro de 2025, ou seja, praticamente dois anos. A oferta de vagas ainda não foi revelada.

As vagas serão para o cargo e juiz. Sendo assim, o candidato precisa comprovar os seguintes requisitos: