Concurso TRT GO: candidatos morrem em grave acidente entre ônibus e carreta

Dois candidatos ao concurso TRT GO morreram vítimas de um grave acidente entre o ônibus que os transportava e uma carreta.

O acidente aconteceu no km 98 da BR 040, em João Pinheiro, Minas Gerais, na madrugada de sábado, 11 de fevereiro.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, havia 20 candidatos no ônibus com destino à cidade de Goiânia para a realização da prova do concurso TRT, quando o veículo que os transportava colidiu com a lateral de uma carreta com destino ao estado do Espírito Santo.

As duas vítimas morreram no local. Um deles, Clewton Laércio Souza Oliveira, de 42 anos, era agente administrativo da Polícia Federal, e o outro, Amarildo Nunes Lopes, era advogado. Ambos naturais da cidade de Montes Claros (MG).

Outras dez pessoas ficaram feridas no acidente e foram atendidas peo Corpo de Bombeiros no local e depois encaminhadas para um hospital em Paracatu (MG).

Os motoristas, do ônibus e da carreta, não sofreram ferimentos graves. A polícia irá investigar as causas do acidente.

O TRT, em nota, prestou solidariedade às vitimas e as famílias. “O TRT lamenta que uma tragédia dessa natureza tenha vitimado pessoas que buscavam a realização de um sonho e se solidariza com familiares e amigos das vítimas por essas perdas irreparáveis”, informa a nota.

Prova do TRT aconteceu nesse domingo, 12

Mais de 42 mil candidatos realizaram a prova para o concurso do Tribunal Regional do Trabalho da 18º Região (TRT 18º), no estado de Goiás.

A estatística completa do certame foi divulgada no site da banca organizadora, a Fundação Carlos Chagas.

Foram exatamente 42.333 mil inscritos para o concurso. Desse total, 18.756 candidatos inscritos para o cargo de Técnico Judiciário Área Administrativa.

Em segundo lugar, o cargo que mais obteve número de inscrições, foi o de Analista Judiciário Área Judiciária com exatos 9.232 candidatos inscritos.

Já o cargo de Analista Judiciário da Área Administrativa foi o terceiro mais procurado pelos concurseiros, alcançando 5.971 inscrições.

Em contrapartida, o cargo com menor número de inscritos foi o de Analista Judiciário Área Estatística com apenas 57 candidatos.

Para ver a relação completa de candidatos/vagas, clique aqui.

O certame oferece vagas para contratação de técnicos e analistas com graduação em nível médio e superior em diferentes áreas de formação.

Os salários com gratificações podem chegar a R$ 14,2 mil ao mês.

A banca responsável pela organização do concurso é o Fundação Carlos Chagas.

Como foram as provas Concurso TRT GO

Os candidatos foram avaliados por meio de prova objetiva e dissertativa. A prova objetiva contou com 60 questões de múltipla escolha sobre conhecimentos gerais e conhecimentos específicos, de caráter eliminatório e classificatório.

Já na prova dissertativa, o candidato teve que desenvolver um texto argumentativo dissertativo sobre tema que não necessariamente consta do conteúdo programático da prova de conhecimentos específicos.

Para os candidatos ao cargo de nível superior, a prova não pode ter menos de 30 linhas, nem mais de 40 linhas. Para os candidatos ao cargo de nível médio, a prova deveria ter entre 20 e 30 linhas.

Divulgação dos resultados

O gabarito preliminar da prova objetiva estará disponível para consulta nesta segunda-feira, dia 13 de fevereiro, pelo site da Fundação Carlos Chagas.

A publicação do resultado preliminar, por sua vez, está prevista para o dia 05 de abril de 2023. Já o resultado definitivo, após recursos, poderá ser consultado a partir do dia 15 de maio de 2023.

Vagas e salários Concurso TRT GO

O Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT 18) de Goiás oferece 24 vagas distribuídas conforme segue a seguir:

Nível médio – Técnico Judiciário

Técnico Judiciário – Área Administrativa – 5 vagas;

Técnico Judiciário – Área Administrativa – Especialidade Agente da Polícia Judicial – 1 vaga;

Técnico Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade Tecnologia da Informação – 5 vagas;

Técnico Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade Enfermagem do Trabalho – Cadastro Reserva;

Técnico Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade Saúde Bucal – 1 vaga;

Nível superior – Analista Judiciário

Analista Judiciário – Área Administrativa – 1 vaga;

Analista Judiciário – Área Administrativa Especialidade Contabilidade – 2 vagas;

Analista Judiciário – Área Apoio Especializado Especialidade Medicina (do Trabalho) – 1 vaga;

Analista Judiciário – Área Apoio Especializado Especialidade Serviço Social – 1 vaga;

Analista Judiciário – Área Apoio Especializado Especialidade Odontologia – 1 vaga;

Analista Judiciário – Área Apoio Especializado Tecnologia da Informação – 4 vagas;

Analista Judiciário – Área Apoio Especializado Especialidade Estatística – 1 vaga;

Analista Judiciário – Área Judiciária – 1 vaga;

Analista Judiciário – Área Judiciária – Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal – Cadastro Reserva.

O salário para o cargo de técnico judiciário é de R$ 7.591,37, enquanto a remuneração oferecida para o cargo de analista é de R$ 12.455,30 para uma jornada de trabalho que varia entre 20 a 40 horas semanais. Apenas o cargo de analista judiciário / área jurídica possui remuneração diferente, com salário de R$ 14.271,70.

Clique aqui e leia o edital na íntegra do concurso para obter maiores informações sobre o concurso público TRT GO 2023.