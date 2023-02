Concurso TRT GO recebeu mais de 42 mil candidatos inscritos; provas em fevereiro

Mais de 42 mil candidatos realizaram a inscrição para o concurso do Tribunal Regional do Trabalho da 18º Região (TRT 18º), no estado de Goiás.

A estatitica completa do certame foi divulgada no site da banca organizadora, a Fundação Carlos Chagas, na tarde dessa terá-feira, 31 de janeiro.

Foram exatamente 42.333 mil inscritos para o certame. Desse total, 18.756 candidatos inscritos para o cargo de Técnico Judiciário Área Administrativa.

Em segundo lugar, o cargo que mais obteve número de inscrições, foi o de Analista Judiciário Área Judiciária com exatos 9.232 candidatos inscritos.

Já o cargo de Analista Judiciário da Área Administrativa foi o terceiro mais procurado pelos concurseiros, alcançando 5.971 inscrições.

Em contrapartida, o cargo com menor número de inscritos foi o de Analista Judiciário Área Estatística com apenas 57 candidatos.

Para ver a relação completa de candidatos/vagas, clique aqui.

O certame oferece vagas para contratação de técnicos e analistas com graduação em nível médio e superior em diferentes áreas de formação.

Os salários com gratificações podem chegar a R$ 14,2 mil ao mês.

A banca responsável pela organização do concurso é o Fundação Carlos Chagas.

As provas estão agendadas para o dia 12 de fevereiro. Os candidatos já podem consultar data e local de prova pelo site da banca.

Horário das provas Concurso TRT GO

O concurso público do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT 18) de Goiás contará com duas provas: objetiva e discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório.

As provas estão previstas para serem aplicadas no dia 12 de fevereiro de 2023 em dois horários diferentes.

Os candidatos inscritos para o cargo de Técnico Judiciário realizarão as provas na parte da manhã. O horário de fechamento dos portões é às 8h. Os candidatos, no entanto, devem se apresentar às 7h30.

Já os candidatos ao cargo de Analista Judiciário realizarão a prova no mesmo dia, mas no horário da tarde. Os candidatos devem se apresentar ao local de prova às 14h, tendo em vista que o fechamento dos portões está previsto para as 14h30.

A duração das provas, para ambos os turnos, será de 4h30, com permanência mínima de 3 horas.

Locais de prova Concurso TRT GO

As provas, para ambos os cargos, serão aplicadas na cidade de Goiânia. Os candidatos poderão conferir o local exato de prova por meio do cartão informativo enviado por email ou ainda diretamente pelo site da banca, a Fundação Carlos Chagas.

O candidato que não receber o Cartão Informativo até o 3º (terceiro) dia que antecede a aplicação das provas ou em havendo dúvidas quanto ao local, data e horário de realização das provas, deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato – SAC da Fundação Carlos Chagas, pelo telefone (0XX11) 3723-4388, de segunda a sexta-feira, úteis, das 10 às 16 horas (horário de Brasília), ou consultar o site da Fundação Carlos Chagas para verificar o local de realização de sua prova.

É importante levar o Cartão Informativo no dia da prova, pois ele contém dados necessários para melhor orientação do candidato.

Orientações para prova Concurso TRT GO

Por medida de segurança do certame poderão ser utilizados, a qualquer momento, detectores de metais nas salas de prova aleatoriamente selecionadas e em qualquer dependência do local de prova.

A duração das Provas inclui a resolução das questões e a transcrição das respostas, inclusive o preenchimento da Folha de Anotação do candidato.

No local de realização das provas serão observadas as condições sanitárias de segurança, como higienização de superfícies, ventilação natural dos ambientes com a abertura de janelas e portas, quando possível.

Recomenda-se que no ingresso e na permanência nas dependências do local de realização das provas os candidatos convocados, evitem aglomerações, e observem o distanciamento social; as regras de higiene pessoal e etiqueta respiratória (cobrir a boca com o braço ao tossir ou espirrar); o uso de máscara individual, cirúrgica ou de tecido, de proteção de nariz e boca; a utilização de álcool em gel 70%; a utilização de garrafa de água própria, para uso individual;

Solicita-se aos candidatos que tragam a sua própria garrafa de água para uso individual.

O candidato deverá levar o seu próprio recipiente contendo álcool em gel 70%, desde que esse recipiente seja transparente.

Não será fornecido álcool em gel 70% aos candidatos.

As máscaras e os frascos de álcool em gel 70% deverão ser de uso individual e não poderão ser compartilhados entre os candidatos.

No momento da identificação, o fiscal poderá solicitar a retirada da máscara de proteção facial, se for o caso.

A recusa do candidato em obedecer às normas sanitárias dispostas neste edital acarretará a sua retirada do local de realização das provas e a sua exclusão do Concurso Público.

Como serão as provas Concurso TRT GO

Os candidato serão avaliados por meio de prova objetiva e dissertativa. A prova objetiva contará com 60 questões de múltipla escolha sobre conhecimentos gerais e conhecimentos específicos, de caráter eliminatório e classificatório.

Já na prova dissertativa, o candidato deverá desenvolver um texto argumentativo dissertativo sobre tema que não necessariamente consta do conteúdo programático da prova de conhecimentos específicos.

Para os candidatos ao cargo de nível superior, a prova não poderá ter menos de 30 linhas, nem mais de 40 linhas. Para os candidatos ao cargo de nível médio, a prova deve ter entre 20 e 30 linhas.

Divulgação dos resultados

O gabarito preliminar da prova objetiva estará disponível para consulta no dia 13 de fevereiro pelo site da Fundação Carlos Chagas.

A publicação do resultado preliminar, por sua vez, está prevista para o dia 05 de abril de 2023. Já o resultado definitivo, após recursos, poderá ser consultado a partir do dia 15 de maio de 2023.

Vagas e salários Concurso TRT GO

O Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT 18) de Goiás oferece 24 vagas distribuídas conforme segue a seguir:

Nível médio – Técnico Judiciário

Técnico Judiciário – Área Administrativa – 5 vagas;

Técnico Judiciário – Área Administrativa – Especialidade Agente da Polícia Judicial – 1 vaga;

Técnico Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade Tecnologia da Informação – 5 vagas;

Técnico Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade Enfermagem do Trabalho – Cadastro Reserva;

Técnico Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade Saúde Bucal – 1 vaga;

Nível superior – Analista Judiciário

Analista Judiciário – Área Administrativa – 1 vaga;

Analista Judiciário – Área Administrativa Especialidade Contabilidade – 2 vagas;

Analista Judiciário – Área Apoio Especializado Especialidade Medicina (do Trabalho) – 1 vaga;

Analista Judiciário – Área Apoio Especializado Especialidade Serviço Social – 1 vaga;

Analista Judiciário – Área Apoio Especializado Especialidade Odontologia – 1 vaga;

Analista Judiciário – Área Apoio Especializado Tecnologia da Informação – 4 vagas;

Analista Judiciário – Área Apoio Especializado Especialidade Estatística – 1 vaga;

Analista Judiciário – Área Judiciária – 1 vaga;

Analista Judiciário – Área Judiciária – Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal – Cadastro Reserva.

O salário para o cargo de técnico judiciário é de R$ 7.591,37, enquanto a remuneração oferecida para o cargo de analista é de R$ 12.455,30 para uma jornada de trabalho que varia entre 20 a 40 horas semanais. Apenas o cargo de analista judiciário / área jurídica possui remuneração diferente, com salário de R$ 14.271,70.

Clique aqui e leia o edital na íntegra do concurso para obter maiores informações sobre o concurso público TRT GO 2023.