Concurso UFJF: INSCRIÇÕES ABERTAS; vagas para nível médio, técnico e superior!

O concurso UFJF ( Universidade Federal de Juiz de Fora), Minas Gerais, avisa que as inscrições estão abertas e os interessados poderão se inscrever até 22 de março de 2023, pelo portal Fundep, banca organizadora.

A taxa de inscrição depende da escolaridade, sendo de:

Nível médio: R$ 100,00

Nível superior: R$ 130,00

Vagas concurso UFJF

Ao todo são 32 vagas. Confira os cargos e remunerações:

Cargos Remuneração Assistente em Administração R$ 2.446,96 Arquiteto e Urbanista R$ 4.180,66 Técnico em Contabilidade R$ 2.446,96 Técnico de Tecnologia da Informação R$ 2.446,96

Existem dois critérios de evolução de carreira e são eles:

Progressão por capacitação profissional: mudança de nível de capacitação, no mesmo cargo e nível de classificação decorrente de certificação em programa de capacitação compatível com o cargo e a carga horária mínima exigida, respeitado o intervalo de 18 meses;

mudança de nível de capacitação, no mesmo cargo e nível de classificação decorrente de certificação em programa de capacitação compatível com o cargo e a carga horária mínima exigida, respeitado o intervalo de 18 meses; Progressão por mérito profissional: mudança para o padrão de vencimento imediatamente subsequente a cada 2 anos de efetivo exercício, desde que o servidor apresente resultado fixado em programa de avaliação de desempenho.

Requisitos

Os requisitos específicos para cada cargo são:

Assistente em Administração

Vagas: 29

Requisitos: nível médio

Arquiteto e Urbanista

Vagas: 1

Requisitos: curso superior de bacharelado em arquitetura e urbanismo e registro profissional no Conselho de Arquitetura Urbanismo

Técnico de Tecnologia da Informação

Vagas: 2

Requisitos: ensino médio profissionalizante ou ensino médio completo + curso técnico na área de informática

Técnico em Contabilidade

Vagas: 1

Requisitos: ensino médio profissionalizante ou ensino médio completo + curso técnico na área de contabilidade

Já os requisitos básicos são:

Ser brasileiro nato ou naturalizado;

Ter idade mínima de 18 anos completos;

Estar quite com as obrigações militares e eleitorais.

Atribuições do concurso UFJF

As funções dos aprovados de acordo com cada cargo e que constam no edital são:

Assistente em Administração: dar suporte administrativo e técnico nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; tratar de documentos variados; preparar relatórios e planilhas; executar serviços áreas de escritório; assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

dar suporte administrativo e técnico nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; tratar de documentos variados; preparar relatórios e planilhas; executar serviços áreas de escritório; assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Arquiteto e Urbanista: elaborar planos e projetos associados à arquitetura em todas as suas etapas, definir materiais, acabamentos, técnicas, metodologias; fiscalizar e executar obras e serviços, desenvolver estudos de viabilidade financeiros, econômicos, ambientais; prestar serviços de consultoria e assessoramento, bem como estabelecer políticas de gestão; assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

elaborar planos e projetos associados à arquitetura em todas as suas etapas, definir materiais, acabamentos, técnicas, metodologias; fiscalizar e executar obras e serviços, desenvolver estudos de viabilidade financeiros, econômicos, ambientais; prestar serviços de consultoria e assessoramento, bem como estabelecer políticas de gestão; assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Técnico em Contabilidade: executar a contabilidade geral, operacionalizar a contabilidade de custos e efetuar contabilidade gerencial; realizar controle patrimonial; assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

executar a contabilidade geral, operacionalizar a contabilidade de custos e efetuar contabilidade gerencial; realizar controle patrimonial; assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Técnico de Tecnologia da Informação: Desenvolver sistemas e aplicações, determinando interface gráfica, critérios ergonômicos de navegação, montagem da estrutura de banco de dados e codificação de programas; projetar, implantar e realizar manutenção de sistemas e aplicações; assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Quando vai acontecer a prova?

A fase objetiva do concurso UFJF está prevista para 07 de maio de 2023. As disciplinas que deverão ser cobradas são:

Concurso UFJF: disciplinas Número de questões Língua portuguesa 10 Matemática e raciocínio lógico 5 Legislação 10 Conhecimento específico 35

Critérios de desempate

Segundo o edital, caso haja empate, alguns critérios serão usados para desempate, são eles:

Idade igual ou superior a 60 anos;

Maior número de acertos nas questões de conhecimentos específicos;

Maior número de acertos nas questões de língua portuguesa;

Maior número de acertos nas questões de legislação;

Maior número de acertos nas questões de matemática e raciocínio lógico;

Idade maior;

Ter participado como jurado;

Permanecendo o empate, será feito sorteio.

Quando aconteceu o último concurso?

O último edital aconteceu em 2022 e foram ofertadas 22 vagas. A Fundep foi a banca organizadora. A distribuição de vagas da seleção foi:

Cargos Requisitos Vagas Remuneração Assistente de Alunos nível médio 1 R$ 1.945,07 Técnico de Laboratório – Biologia curso técnico na área 1 R$ 2.446,96 Técnico de Laboratório – Física curso técnico na área 1 R$ 2.446,96 Técnico de Laboratório – Anatomia curso técnico na área 1 R$ 2.446,96 Técnico de Tecnologia da Informação curso técnico na área 6 R$ 2.446,96 Técnico em Contabilidade curso técnico na área 7 R$ 2.446,96 Auditor curso superior em economia, bacharelado em direito

ou bacharelado em ciências contábeis 1 R$ 4.180,66 Contador curso superior em ciências contébeis 1 R$ 4.180,66 Pedagogo curso superior bachalerado ou licenciatura plena em pedagogia 1 R$ 4.180,66 Odontólogo curso superior em odontologia 1 R$ 4.180,66 Técnico em Assuntos Educacionais curso superior em pedagogia ou licenciaturas 1 R$ 4.180,66

Os candidatos foram avaliados por meio de prova objetiva.