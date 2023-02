Concurso Unitins (TO): 132 vagas para professor universitário; salários até R$ 10,5 mil

A Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) está com inscrições abertas para concurso público que visa o preenchimento de 132 vagas para o cargo de professor universitário, além de vagas para formação de cadastro reserva.

Os candidatos devem comprovar nível superior para concorrer a uma das vagas.

Os interessados tem até o dia 10 de março para realizar a inscrição no certame.

Os salários oferecidos pela Unitins – TO variam entre R$ 4.502,16 a R$ 10.554,12.

Vagas e salários Concurso Unitins- TO

A Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) oferece, ao todo, 132 vagas para professor universitário, conforme segue abaixo:

Câmpus de atuação e vagas

Câmpus de Araguatins

Letras / Pedagogia – 1 vaga;

Letras – 5 vagas;

Pedagogia / Letras – 5 vagas;

Pedagogia – 4 vagas.

Câmpus de Augustinópolis

Ciências Contábeis / Direito / Enfermagem / Medicina – 1 vaga;

Ciências Contábeis / Direito – 1 vaga;

Ciências Contábeis – 7 vagas;

Direito – 11 vagas;

Enfermagem / Medicina – 1 vaga;

Enfermagem – 10 vagas;

Medicina / Enfermagem – 5 vagas;

Medicina – 7 vagas.

Câmpus de Dianópolis

Administração / Ciências Contábeis / Direito – 2 vagas;

Administração – 6 vagas;

Ciências Contábeis – 7 vagas;

Direito – 11 vagas.

Câmpus de Palmas

Direito / Engenharia Agronômica / Pedagogia / Sistemas de Informação – 1 vaga;

Direito – 6 vagas;

Pedagogia – 5 vagas;

Serviço Social – 5 vagas;

Sistemas de Informação – 5 vagas.

Câmpus de Paraíso

Ciências Contábeis / Direito / Tecnologia em Gestão do Agronegócio – 2 vagas;

Ciências Contábeis – 7 vagas;

Direito – 11 vagas;

Tecnologia em Gestão do Agronegócio – 6 vagas.

Para se candidatar a uma das vagas, o candidato deve comprovar nível superior na especialidade desejada para lecionar com doutorado ou mestrado.

Fora isso, o candidato também deve ter mais de 18 anos, ser brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso dos candidatos de sexo masculino) e comprovar aptidão física e mental para assumir o cargo.

Os salários oferecidos pela Unitins variam entre R$ 4.502,16 a R$ 10.554,12 para uma jornada de trabalho que varia entre 20 a 40 horas semanais.

A remuneração inicial será composta pelo vencimento básico, descanso semanal remunerado e gratificação por incentivo à docência, conforme segue:

Professor Universitário Mestre (20 horas semanais): R$ 3.772,87 + R$ 494,09 + R$ 235,20 = R$ 4.502,16;

Professor Universitário Mestre (40 horas semanais): R$ 7.545,74 + R$ 988,16 + R$ 470,40 = R$ 9.004,30;

Professor Universitário Doutor (20 horas semanais): R$ 4.376,53 + R$ 573,13 + R$ 327,40 = R$ 5.277,06;

Professor Universitário Doutor (40 horas semanais): R$ 8.753,06 + R$ 1.146,26 + R$ 654,80 = R$ 10.554,12.

Inscrições Concurso Unitins – TO

Os interessados em concorrer a uma das vagas do Unitins – TO devem realizar a inscrição até o dia 10 de março de 2023, diretamente pelo site da Universidade.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 290,00.

Atribuições de cargo Unitins – TO

Ministrar e preparar o material didático das aulas para curso superior conforme orientação e conteúdo previamente distribuído;

Aplicar provas;

Desenvolve trabalhos em aula e esclarece dúvidas.

Orientar, dirigir e ministrar o ensino de sua disciplina/módulo, cumprindo integralmente o programa e a carga horária, os dias letivos, os horários estabelecidos;

Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação institucional, à reflexão pedagógica e ao desenvolvimento profissional.

Etapas concurso Unitins – TO

O concurso público para a Unitins – TO contará com as seguintes etapas:

Prova escrita de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Prova de títulos de caráter classificatório.

de caráter classificatório. Prova didática para todos os cargos.

A aplicação da prova escrita está prevista para o dia 16 de abril de 2023.

Em caso de empate na Nota Final do Concurso, terá preferência, o candidato que, na seguinte ordem:

Tiver idade igual ou superior a sessenta anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme artigo 27, parágrafo único, do Estatuto do Idoso, dando-se preferência ao de idade mais elevada;

Obtiver maior nota na Prova Escrita;

Obtiver maior nota na Prova Didática;

Obtiver maior pontuação na Avaliação de Títulos;

Persistindo o empate, terá preferência o candidato com idade mais elevada

A validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogado mais uma vez por igual período a critério da Unitins.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo do concurso Unitins TO.