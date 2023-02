Concursos Administrativos: veja lista com 31 editais previstos para 2023

Os concursos Administrativos estão com tudo. São várias oportunidades em todo o país. Os certames devem acontecer no âmbito federal, estadual e municipal

Por conta disso, separamos uma lista para que você não perca tempo e avance em direção à carreira dos sonhos. Confira!

Concursos Administrativos – nacional

Veja a lista dos cargos administrativos de esfera nacional:

Concurso Petrobrás

O concurso Petrobrás já está com edital aberto! As ofertas são de mais de 1.400 vagas com escolaridade nível médio/técnico como exigência. Os interessados deverão se inscrever entre os dias 25 de fevereiro até 17 de março. Os salários são acima de R$ 5 mil. As provas estão marcadas para 30 de abril.

Concurso CNMP

O edital CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público) foi publicado. As vagas são para oportunidades imediatas e mais CR. Os cargos ofertados são de Técnico e Analista. Os salários podem chegar a R$ 12,4 mil. Vale lembrar que a Cebraspe é a banca organizadora.

O prazo para se inscrever começa no dia 27 de janeiro e termina no dia 17 de fevereiro, já as provas estão previstas para o dia 16 de abril de 2023.

Concurso BBTS

O Banco do Brasil anuncia um novo certame. Dessa vez, o edital é do (BBTS), voltado para a área de Tecnologia.A FGV será a banca organizadora.

Espera-se que as vagas sejam divulgadas ainda em 2023, mais precisamente no primeiro semestre. As oportunidades são para técnico e analista. O salário inicial será de até R$ 4.718,51.

Concurso PF Administrativo

O certame foi solicitado e devem ser ofertadas mais de 600 vagas. Veja a distribuição:

494 vagas de nível médio, entre eles, o de Agente Administrativo

173 vagas de nível superior para cargos em diversas áreas de atuação

O salário inicial dos cargos variam entre R$ 4.252,76 a 8.924,85 e espera-se que o edital saia ainda neste ano.

Concurso administrativo 2023 – Bacen

245 vagas é o quantitativo previsto para o concurso do Bacen- Banco Central. A autorização é que saia ainda neste semestre. Ao todo, o órgão conta com mais de 3 mil cargos vagos. É importante destacar que as remunerações variam entre R$ 8.345,98 e R$ 22.077,16.

Concurso ANTT

Um novo concurso ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) deve sair ainda neste ano. O pedido foi realizado, levando em conta a necessidade de recompor o quadro de servidores.

A estimativa é que o próximo edital oferte 362 vagas, distribuídas da seguinte forma:

68 vagas para Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres;

30 vagas para Analista Administrativo;

226 vagas para Técnico em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres;

38 vagas para Técnico Administrativo.

Concurso administrativo 2023 – Anvisa

O tão sonhado concurso Anvisa deve sair a qualquer momento. Isso porque, o pedido de novo edital de concurso Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) já foi protocolado junto ao Ministério da Economia.

Outro ponto importante é que a equipe de transição já informou sobre a prioridade deste edital para 2023, principalmente, pela necessidade de recomposição do quadro de servidores.

É importante destacar também que o último pedido da Anvisa foi para o provimento de 107 vagas:

Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária: 43 vagas

Analista Administrativo: 15 vagas

Técnico em Regulação e Vigilância Sanitária: 5 vagas

Técnico Administrativo: 44 vagas.

Concurso administrativo 2023 – Serpro

Um novo edital do concurso Serpro (Serviço de Processamento de Dados) será realizado em breve. As oportunidades serão para nível superior. Contudo, maiores informações sobre quantitativo, por exemplo, ainda não foram esclarecidas.

Concurso ANAC

Um novo edital do concurso público para a ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) já foi solicitado e pode sair em breve. As oportunidades são para 169 vagas. Confira distribuição dos cargos:

Analista Administrativo: 24 vagas; e

Especialista em Regulação de Aviação Civil: 145 vagas.

Por mais que ainda não tenha sido autorizado, a vacância é no total de 500. Mediante urgência, o órgão disparou que vai frisar a necessidade de um novo certame.

Concurso administrativo 2023 – ANEEL

Foi solicitado um novo edital para a ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica). Ao todo serão 184 vagas para nível médio e superior. Espera-se que o edital aconteça ainda em 2023.

Concurso Funai

Tudo indica que um novo concurso Funai (Fundação Nacional do Índio) deva acontecer em breve! Devido inúmeros problemas com o órgão, há extrema urgência de recomposição do quadro de servidores.

Concurso Guarda Nacional

O concurso Guarda Nacional pode ser uma realidade em breve. Contudo, espera-se a aprovação do cargo e novas contratações em breve.

O ministro Flávio Dino falou sobre o desejo de Lula para que aconteça o novo edital e pontuou que a principal intenção do cargo é fortalecer a legislação sobre crimes contra o Estado Democrático de Direito.

Concurso ANA

O órgão espera autorização. Contudo, tudo indica que a Agência Nacional das Águas (ANA) possa ter edital liberado em breve. Apesar de não saber detalhes sobre vagas em um novo certame, sabe-se que a autarquia registra, ao todo, 109 cargos vagos de níveis médio e superior. Confira quantitativo:

57 cargos vagos para Especialista em Regulação;

38 cargos vagos para Analista Administrativo;

14 cargos vagos para Técnico Administrativo.

A remuneração dos cargos pode chegar a R$ 15.058,12. Vale lembrar também que o último edital foi realizado nos anos de 2008 (nível superior) e 2012 (nível médio).

Concurso BRB

O banco pretende lançar mais um concurso público para o cargo de Analista de TI, no mês de julho deste ano! Contudo, é importante pontuar que o banco também irá convocar 74 aprovados no última certame, que ocorreu em 2019, também para os cargos de Analistas de TI.

Concurso ANS

Um novo certame (Agência Nacional da Saúde) aguarda autorização e pode ser liberado ainda este ano. Ao todo espera-se que seja 93 vagas. Quanto aos cargos vagos:

36 cargos vagos para Especialista em Regulação;

18 cargos vagos para Técnico em Regulação;

8 cargos vagos para Analista Administrativo;

38 cargos vagos para Técnico Administrativo.

Atualmente, a remuneração inicial do aprovado será de até R$ 15.058,12.

Concurso Administrativo – estadual

Confira os órgãos estaduais que devem realizar concursos para a área administrativa em 2023:

Concurso Ager MT

O edital AGER MT (Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Mato Grosso) já foi publicado. As vagas são para níveis médio e superior de formação, as remunerações iniciais são de até R$ 8.288,82.

Fique atento ao prazo de inscrição! O prazo para se inscrever abre no dia 24 de fevereiro e se estende até o dia 15 de março. Já as provas devem acontecer no dia 30/04.

Concurso Docas CE

O edital Docas CE (Companhia Docas Ceará). Ao todo são 85 vagas mais CR. O salário inicial pode chegar até R$ 1.677,55. As inscrições estarão abertas entre os dias 27 de janeiro e 6 de março e as provas estão previstas para o dia 9 de abril.

Concurso PROCERGS

O novo concurso PROCERGS (Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul) teve o extrato do edital publicado. Entretanto, informações sobre os salários iniciais ainda não foram divulgados. As provas estão marcadas para 07 de maio. Os interessados poderão se inscrever até o dia 02 de março.

Concurso SEDOP PA

O novo concurso SEDOP PA (Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas) será organizado pela banca CETAP.

A expectativa é de que o novo certame possa ofertar 31 vagas, além de oportunidades de cadastro reserva, para os cargos de Técnico em Gestão Pública (nível superior), Técnico em Gestão de Infraestrutura (nível superior) e Assistente Administrativo (nível médio).

O salário inicial do aprovado será de R$ 2.809,37 para os cargos de nível superior, enquanto que a remuneração do aprovado no cargo de nível médio será de R$ 1.200,00.

Concurso administrativo 2023 – DER ES

O novo concurso DER ES (Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo) terá a Idecan como banca. Ao todo serão 46 vagas para Técnico Superior Operacional (nível superior). Serão 460 vagas para cadastro reserva:

Obras e Serviços de Edificações – 12 vagas;

Obras e Serviços de Infraestrutura Rodoviária – 24 vagas;

Mecânica: Edificações e climatização – 1 vaga;

Eletricidade: Edificações – 2 vagas;

Avaliação Imobiliária Urbana – 1 vaga;

Avaliação Imobiliária Rural – 1 vaga;

Meio Ambiente – 1 vaga;

Meio Biótico: Fauna e Flora – 1 vaga;

Segurança no Trabalho (obras e serviços) – 1 vaga;

Obras de Arte Especiais – 2 vagas.

As remunerações iniciais ultrapassam R$ 8.600.

Concurso DER DF

A comissão do concurso DER DF (Departamento de Estradas e Rodagem do DF) foi formada e a expectativa é de edital ainda em 2023.

Ao todo espera-se 461 vagas. Confira:

Agente Rodoviário de Gestão e Fiscalização, de nível médio, com 68 vagas;

Agente de Trânsito Rodoviário, de nível superior, com 32 vagas;

Analista de Gestão e Fiscalização Rodoviária, de nível superior, com 249 vagas;

Especialista de Gestão e Fiscalização Rodoviária, de nível superior, com 112 vagas.

O salário inicial do aprovado será de até R$ 7.539,42.

Concurso ALEMA

O edital do concurso da Assembleia Legislativa do Maranhão será publicado no dia 15 de fevereiro de 2023! Vale lembrar que o anúncio foi feito e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), responsável pela organização do certame.

Concurso Fasepa

A portaria que instituiu a comissão do concurso Fasepa (Fundação de Atendimento Socioeducativo). A Cebraspe é a banca organizadora da seleção.

Concurso Idaf ES

Um novo concurso Idaf ES (Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo) foi autorizado. Como já se deu o início dos trâmites, espera-se que o edital saia ainda este ano.

Concurso Finep

O concurso terá 27 vagas mais formação de CR. As oportunidades serão divididas entre os seguintes cargos:

Análise Estratégica em Ciência, Tecnologia e Inovação;

Jurídica;

Tecnologia da Informação – Software;

Tecnologia da Informação – Infraestrutura;

Gestão Corporativa;

Crédito, Finanças e Orçamento.

Concurso Planejamento Urbano DF

A banca Consulpam é a banca organizadora. Vale lembrar que foram publicados no Diário Oficial do DF a dispensa e o contrato com a banca organizadora do concurso Planejamento Urbano DF.

Concurso IPSEMG

Como o extrato de contrato do concurso IPSEMG (Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais foi publicado. O edital torna-se iminente!

Confira lista de oportunidades:

Nível médio Técnico de Seguridade Social (em diversas especialidades) – 17 vagas // vencimento básico de: R$ 1,077.84; Técnico de Seguridade Social (em diversas especialidades) – 18 vagas // vencimento básico de: R$ 1,373.74;

Nível superior Analista de Seguridade Social (em diversas especialidades) – 14 vagas // vencimento básico de: R$ 2,150.58; Analista de Seguridade Social (em diversas especialidades) – 68 vagas // vencimento básico de: R$ 2,819.12; Analista de Seguridade Social (em diversas especialidades) – 14 vagas // vencimento básico de: R$ 3,130.11; Analista de Seguridade Social (em diversas especialidades) – 13 vagas // vencimento básico de: R$ 3,130.11; e Médico da área de Seguridade Social (em diversas especialidades) – 136 vagas // vencimento básico de: R$ 5,358.06.



Concurso IFFar

O extrato de contrato com a Fundatec, banca organizadora do concursoIFFar (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha) – Rio Grande do Sul. Portanto, o edital torna-se iminente e pode sair a qualquer momento.

Concurso administrativo 2023 – IMA MG

A Legalle será a banca responsável pelo concurso IMA MG (Instituto Mineiro de Agropecuária). O edital já pode ser liberado. Ao todo serão 132 vagas para nível médio e superior. Confira:

Nível médio

Assistente de Gestão de Defesa Agropecuária (AGDA) – 25 vagas

Nível superior

Fiscal Assistente Agropecuário (FISAG) – 9 vagas Especialidade de Técnico Agrícola ou Agropecuária

Fiscal Agropecuário (FISCA) – 98 vagas Especialidade de Engenheiro Agrônomo Médico Veterinário



O salário inicial do aprovado será de até R$ 2.983,31.

Concurso Adema SE

Com comissão formada, espera-se que o concurso Adema SE (Administração Estadual do Meio Ambiente)foi liberado ainda em 2023. A oferta poderá ser de 55 vagas para os cargos de Técnico (nível médio) e Analista Ambiental (nível superior) e as remunerações iniciais do aprovado serão de R$ 4.900,00.

Concurso administrativo 2023 – SAD MS

O novo concurso SAD MS (Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização do Mato Grosso do Sul) foi autorizado e deve sair a qualquer momento. Espera-se que seja o total de 100 vagas para o cargo de Gestor Organizacional (diversas especialidades). A comissão já foi formada.

Concurso IBRAM DF

O novo edital IBRAM DF (Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal) será publicado até junho de 2023.

Espera-se que sejam 219 oportunidades (entre imediatas e cadastro reserva). O ganho inicial do aprovado será de até R$ 9.600,00.

Concurso administrativo 2023 – IPEM SP

O concurso ofertará oportunidades para os seguintes cargos:

Oficial de Apoio em Metrologia e Qualidade (nível médio)

Técnico em Metrologia e Qualidade (nível médio)

Analista de Gestão em Metrologia e Qualidade (nível superior)

Especialista em Metrologia e Qualidade (nível superior).

Concurso administrativo 2023 – IPAAM

O novo edital deverá ser publicado ainda em 2023 e a comissão já foi formada.

Concurso Seplag CE

O certame já tem comissão formada. Sendo assim, o edital do concurso Seplag CE (Secretaria do Planejamento e Gestão) pode acontecer a qualquer momento.

Concurso Renascer SE

O edital do concurso Renascer SE teve contar com 175 vagas:

150 vagas para o cargo de Agente Socioeducativo

25 para Orientador Social (10 vagas para Psicologia, 8 vagas para pedagogia e 2 vagas para Serviço Social)

O último edital aconteceu em 2019.

Concurso administrativo 2023 – Emater DF

O concurso Emater DF (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do DF) é uma ótima oportunidade para quem sonha em ingressar na carreira pública está em fase de escolha da banca organizadora. Espera-se 126 vagas: para especialidades dos cargos de Grupo Operacional de Nível Superior e Serviços Operacionais Finalísticos e Grupo Operacional de Apoio Administrativo e Serviços Gerais.

Concurso Cagece

Ao todo serão 262 vagas para nível médio e superior. Confira as remunerações:

R$ 4.297,30 para cargos de nível médio;

R$ 7.275,00 para cargos de nível superior (exceto para engenheiros);

R$ 10.302,00 para o cargo de Engenheiro.

O último edital foi realizado em 2013.

Concurso administrativo 2023 – Agraer MS

O novo concurso Agraer MS (Agência Estadual de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural) foi autorizado! O novo edital será para vagas remanescentes do edital anterior que teve como banca o Idecan. Confira os cargos ofertados:

Gestor de Desenvolvimento Rural: 33 vagas;

Pesquisador: 6 vagas;

Gestor Sócio-Organizacional Rural: 10 vagas;

Técnico de Desenvolvimento Rural: 26 vagas; e

Agente de Serviços Sócio-Organizacionais: 17 vagas.

O ganho inicial do aprovado variou entre R$ 2.645,65 e R$ 6.655,08.

Concurso Metrô SP

Um novo concurso Metrô SP poderá ser realizado em 2023. Por meio de suas mídias sociais, o presidente da companhia informou que deseja novo concurso público neste ano. Vale lembrar que os últimos editais foram realizados em 2019. O salário do aprovado, à época, foi de até R$ 8.966,15.

Concurso Administrativo – municipal

Veja mais editais! Dessa vez, no âmbito municipal:

Concurso Prefeitura de São Cristóvão (SE)

O edital da Prefeitura de São Cristóvão, no estado de Sergipe, está publicado. Ao todo são 27 vagas mais CR. Os interessados deverão se inscrever entre o prazo de 7 de fevereiro e termina no dia 8 de março. As provas estão previstas no dia 7 de maio.

Concurso UFFS

O edital UFFS (Universidade Federal da Fronteira do Sul) para provimento de oportunidades para cargos de níveis médio e superior foi publicado. Ao todo, são 28 oportunidades para provimento imediato e mais formação do cadastro de reservas. Os ganhos iniciais passam dos R$ 4 mil. Já o prazo para se inscrever é até o dia 6 de março e as provas estão marcadas para o dia 2 de abril.

Concurso São João Meriti (RJ)

O concurso São João de Meriti, município do Rio de Janeiro anuncia que o edital foi publicado com 271 vagas para cargos dos níveis médio, técnico e superior em diversas especialidades. As inscrições estão abertas até o dia 13 de março e as provas estão previstas para os dias 30 de abril e 07/05.

Concurso SMOPG BH

O novo concurso SMPOG BH (Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão de Belo Horizonte) já tem comissão formada.

O novo edital ofertará oportunidades para os seguintes cargos:

Agente Executivo Governamental;

Analista de Planejamento e Gestão Governamental;

Analista de Políticas Públicas; e

Arquiteto e Engenheiro da Carreira de Engenharia e Arquitetura.

O salário inicial do aprovado será de até R$ 7.150,67.

Concurso administrativo 2023 – SMPU BH

O novo concurso SMPU BH (Secretaria Municipal de Política Urbana de Belo Horizonte) terá a IBGP como banca organizadora. O novo edital vai ofertar vagas para o cargo de Fiscal de Controle Urbanístico e Ambiental (carreira dos Servidores da Fiscalização Integrada).

Concurso administrativo 2023 – IPM João Pessoa

Há fortes expectativas para o edital do concurso IPM João Pessoa PB (Instituto de Previdência do Município). O certame já conta com banca organizadora. O último concurso aconteceu em 2017.