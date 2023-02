Confira cinco sites para calcular sua RESCISÃO TRABALHISTA

Todos os profissionais formalizados, com carteira assinada, que atuam no regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), têm direito a rescisão trabalhista. Todavia, no momento de sua demissão, do encerramento de seu contrato de trabalho, é importante saber como calcular o valor a receber da empresa.

Calcular a rescisão trabalhista não é muito difícil. No entanto, é preciso conhecer as regras e como essa apuração é feita. Muitas dúvidas podem surgir, portanto, é preciso ficar atento para que o trabalhador não perca nenhum dinheiro neste momento tão delicado de sua carreira profissional.

Normalmente o cálculo da rescisão trabalhista é feito por um setor específico da empresa, com funcionários experientes que saibam como fazer a apuração dos valores que o trabalhador tem a receber. Felizmente, o colaborador também pode buscar ferramentas tecnológicas que permitem calcular com segurança.

Ademais, o trabalhador pode achar interessante saber quanto receberá em sua rescisão trabalhista, antes mesmo de ser desligado da organização. Existem vários sites disponíveis na internet que permitem fazer o cálculo. Com simples passos é possível saber quanto a empresa irá pagar no momento do término de seu contrato.

1 – Valor do Trabalho

Este site permite ao trabalhador calcular os valores a receber de sua rescisão trabalhista através de diferentes tabelas. Na plataforma o profissional consegue gerar os números de uma ação trabalhista, observar as horas trabalhadas, situações de acidente de trabalho, seguro desemprego, e muito mais.

O Valor do Trabalho também oferece um modelo de petição de uma maneira parcial em tempo real. Ele utiliza uma ferramenta chamada de “Auditoria de Requisitos do Acordo Extrajudicial Trabalhista”, para calcular a rescisão trabalhista. Ele identifica as informações do trabalhador tendo como base, seu contrato de trabalho.

2 – Calculadora Fácil

O site Calculadora Fácil, além de ser gratuito, é bastante útil, pois permite a visualização em sua página de uma lista completa de situações e dúvidas para auxiliar o trabalhador. Para fazer o cálculo da rescisão trabalhista, ele utiliza informações da carteira de trabalho do profissional.

O trabalhador também consegue obter informações a respeito de questões que ajudam a ter uma visão do cenário real e do quanto deverá receber depois do fim de seu contrato. O site é bastante fácil de se utilizar, mas é importante ressaltar que as informações devem ser postas com cuidado para não haver erros relacionados.

3 – Mobills

O Mobills é um site que apresenta um Frequently Asked Questions (FAQ) com o objetivo de responder às dúvidas do trabalhador, além de uma seção , onde é possível fazer o cálculo correto da rescisão trabalhista. O processo é prático e rápido, mas também exige uma maior atenção do profissional.

Analogamente, o site também possui informações valiosas ao trabalhador, relacionadas a forma como um contrato de trabalho funciona. O Mobills ainda oferece um grande número de dados e conteúdos relativos ao regime CLT, que pode ser bastante útil a seus usuários.

4 – Catho

O Catho é um site brasileiro que tem como objetivo principal oferecer aos profissionais um classificado de empregos, com diversas oportunidades às mais variadas áreas de atuação, em todo o território nacional. Os candidatos enviam seus currículos através de um cadastro na plataforma.

O trabalhador pode utilizar uma calculadora bastante simples se for comparada com as outras opções e sites disponíveis no mercado. A plataforma é dinâmica e sua resposta é direta. Aliás, são necessárias ao todo, sete etapas que o profissional deve cumprir para consultar a sua rescisão trabalhista.

5 – Cálculo Exato

A princípio, o site Cálculo Exato é bastante útil para calcular a rescisão trabalhista de maneira exata e prática. O procedimento é bastante simples, com três pontos apenas a serem preenchidos. A página exibe o resultado com vários exemplos, ou seja, são apenas projeções do valor a receber.

É um serviço gratuito que tem como objetivo principal oferecer diversos tipos de cálculos relacionados a emprego, finanças, previdência, investimentos, direitos trabalhistas, dívidas vencidas, viagens, e muito mais. Ele pode servir como referência para saber o valor total de uma rescisão trabalhista.

O trabalhador deve ficar atento no momento do término de seu contrato de trabalho. Dessa maneira ele saberá que seus direitos como profissional de carteira assinada, no regime CLT estão sendo preservados. Em conclusão, com o auxílio destes sites listados acima, fica fácil saber o montante a receber em uma rescisão trabalhista.