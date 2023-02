Para direcionar um currículo assertivo dentro do mercado de trabalho atual, é importante que considere a viabilidade de direcioná-lo através da objetividade e da organização.

Confira dicas importantes para organizar o seu currículo profissional

O profissional de recrutamento seleção avalia o seu currículo em pouco tempo. Por isso, considere que a atração do seu perfil profissional deve ocorrer de maneira objetiva, considerando a organização visual do seu currículo e as informações em cronologia inversa dos fatos, sendo assim, priorize dados atuais.

Dados pessoais

As suas informações pessoais precisam de objetividade. Assim sendo, não informe muitos telefones para contato e esteja disponível em todos os meios de contato inseridos no seu currículo. Além disso, não coloque informações sobre documentos pessoais, por exemplo.

Objetivo

O objetivo do candidato pode ser composto do seu cargo e nível hierárquico, respeitando a sua atual área de atuação. Por exemplo: auxiliar de vendas; analista de faturamento; assistente de loja; gerente de equipe de vendas etc.

Experiência profissional

Destaque sua experiência profissional de maneira sucinta, considerando informar os principais pontos de sua carreira. Informe crescimento profissional obtido em empregos anteriores, resultados de projetos, entre outros aspectos. Além disso, é válido ressaltar a importância de informar o nome das organizações e o período trabalhado em cada uma delas.

Carreira acadêmica

Seja sucinto no que tange a sua escolaridade, priorizando dados atuais. Informe cursos em andamento e cursos concluídos, respeitando a ordem das informações e destacando os principais pontos de cada especialização.

Ponto relevante no resumo do currículo

Caso opte por resumir o seu currículo, crie uma relação positiva entre suas habilidades e competências e os principais pontos de sua trajetória no mercado de trabalho. Lembre-se que o currículo é um documento que será explorado durante uma entrevista de emprego. Portanto, ele não deve ser extenso, sob o risco de ser descartado.

Atualize o seu perfil no LinkedIn e direcione o seu currículo efetivamente

Atualizar o seu perfil no LinkedIn também é muito importante dentro da dinâmica do mercado atual, já que a ferramenta permite que crie conexões relevantes dentro do mercado e alcance os seus objetivos profissionais.

Além disso, quando o candidato atualiza o seu perfil no LinkedIn, ele também se coloca disponível para que seja encontrado por empresas que buscam talentos com suas habilidades e competências. Portanto, faça as devidas adaptações dos pontos citados e direcione o seu perfil profissional dentro da dinâmica do mercado de trabalho atual.