Confirmada EXCELENTE NOTÍCIA para os brasileiros que possuem nota de R$5 na carteira

Uma nota pode valer uma bolada. Isso porque, os chamados numismatas, colecionadores desse tipo de item, são capazes de pagar verdadeiras fortunas para completarem seus acervos. Atualmente um modelo muito procurado é a nota de R$ 5 que pode valer até R$ 2 mil. Veja porque esta cédula específica é considerada tão rara.

Nota de R$ 5 que pode valer R$ 2 mil

A raridade da nota de R$ 5 buscada pelos numismatas (colecionadores) está baseada no seu número de série. Na prática, antes da sequência numérica há um asterisco (*). Os itens foram fabricados em 1994, quando as cédulas de R$ 5 foram distribuídas no país.

Veja a imagem a seguir:

Em suma, na época, 400 mil notas de R$ 5 foram impressas. Dessas, 10 foram produzidas com o símbolo mencionado. Por está razão, o item é considerado muito raro e valioso para os numismatas.

Moeda de R$ 1 que pode valer R$ 7 mil

Além da cédula, algumas moedas são consideradas raras por seus detalhes únicos e por serem de difícil acesso por não circularem mais.

Especialistas informam que a nota de R$ 1 emitida pelo Banco Central para as Olimpíadas do Rio em 2016 é uma das mais procuradas, atualmente. O seu valor pode chegar a até R$ 7 mil.

Como já mencionado, a moeda de R$ 1 mais procurada se trata da que foi criada pelo Banco Central em 2016, em homenagem às Olimpíadas no país. No entanto, de acordo com informações, a moeda de 1 real considerada mais rara é a entrega da bandeira, que foi emitida para homenagear a passagem dos jogos olímpicos em Londres, no ano de 2012.

Os colecionadores de notas raras afirmam que a moeda de R$ 1 criada em homenagem às Olimpíadas de 2016 pode valer, atualmente, o valor de R$ 7 mil.

Como vender moedas e notas raras?

Caso você tenha um exemplar dessa moeda, saiba que é possível vende-la por um bom valor mesmo não sendo um especialista. Uma das opções é por meio da casa de leilão “Brasil Moedas Leilões”. Na plataforma, é possível cadastrar o item e enviar para avaliação.

Você também pode buscar compradores no site Tenor & Pellizzari, que funciona da mesma forma que o portal de leilão mencionado acima. A Sociedade Numismática Brasileira também pode ser encontrada no navegador.