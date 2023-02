Confirmada EXCELENTE NOTÍCIA para quem tem a nota de R$50 na carteira

Há uma nota de R$ 50 que foi distribuída por engano, mas que acabou tornando-se raridade. Por conta de erro na impressão ela pode valer aproximadamente R$ 4.000,00. Veja o por quê de ela ser uma cédula tão única.

A numismática – estudo de moedas, cédulas e medalhas – também se relaciona com o colecionismo de tais itens. Se você tem a nota de R$ 50 e conhece um numismático, provavelmente conseguirá vender sua cédula por um bom preço. O Notícias Concursos, na matéria de hoje mostrará qual é, especificamente, a preciosidade.

Nota de R$ 50 vale 80 vezes mais seu valor

Não é todo mundo que sabe que algumas notas de dinheiro não têm o mesmo valor que está estampado nelas. E essa afirmação é muito coerente se considerarmos as cédulas raras. Afinal, elas despertam bastante o interesse dos colecionadores, fazendo seu valor crescer no mercado. Por exemplo, isso acontece com uma rara nota de R$ 50, que chega a valer R$ 4.000,00.

Vários fatores fazem uma nota se tornar preciosa. Exemplares de moedas e cédulas com a tiragem baixa, unidades restritas em circulação ou eventuais erros na impressão as fazem ser valiosas. No caso especial do qual falamos, alguns exemplares chegaram a circular sem o escrito “Deus seja louvado”, que deveria ser encontrado em todas as cédulas.

Mas, no ano de 1994, logo quando implantou-se o real, algumas notas foram impressas sem a frase. Assim, corrigiram a cédula um tempo depois. Contudo, o erro deixou a nota valiosa. Agora, os colecionadores pagam por ela R$ 4.000,00 por cada exemplar.

Entretanto, cabe ressaltar que causas como estado da conservação também influenciam o valor de mercado. Da mesma forma, outra rara nota de R$ 50 também está na mira doss colecionadores, mas por ter um número censurado de série. Acontece que, no ano de 2003, a Casa da Moeda e seu controle de qualidade, deixaram passar exemplares assim.

Se possui uma dessas cédulas, saiba como vendê-la

Como mencionado, os colecionadores não têm medo de colocar a mão no bolso quando encontram o seu item raro. Diante disso, é possível receber altos valores com a venda de uma das notas.

Normalmente, os melhores sites para vender tais bens são dos de vendas e e-commerces, como a Shopee, Mercado Livre e a OLX. Outra opção é buscar por grupos de colecionadores, que podem ser encontrados em redes sociais.

Conheça as cédulas rara brasileiras

Nota de R$ 1: Desde que saiu de circulação em 2006, a famosa cédula de R$ 1 se tornou rara para os colecionados. O Banco Central (BC) trocou o papel pela moeda atualmente. Essa nota pode custar R$ 275.

Desde que saiu de circulação em 2006, a famosa cédula de R$ 1 se tornou rara para os colecionados. O trocou o papel pela moeda atualmente. Essa nota pode custar R$ 275. Nota de R$ 5: Um erro de impressão cometido há alguns anos tornou algumas notas da nossa moeda (real) raras. A princípio, entre elas está a cédula de R$ 5, que para os colecionadores, pode chegar até R$ 2 mil no mercado. Esse erro consiste em um sinal de asterisco em frente ao número de série.

Um erro de impressão cometido há alguns anos tornou algumas notas da nossa moeda (real) raras. A princípio, entre elas está a cédula de R$ 5, que para os colecionadores, pode chegar até R$ 2 mil no mercado. Esse erro consiste em um sinal de asterisco em frente ao número de série. Nota de R$ 10: As antigas notas de plásticos emitidas no ano 2000 em comemoração aos 500 anos de descobrimento do Brasil podem custar até R$ 150. O item é cheio de detalhes referentes ao descobrimento e ao contexto histórico.

As antigas notas de plásticos emitidas no ano 2000 em comemoração aos 500 anos de descobrimento do Brasil podem custar até R$ 150. O item é cheio de detalhes referentes ao descobrimento e ao contexto histórico. Nota de R$ 50: Os colecionadores também estão à procura da cédula sem a frase: “Deus seja louvado”, perto na numeração. Além dela, outro item raro é a nota com a assinatura do ministro da fazenda Pérsio Arida, que ficou poucos meses no cargo. Ambas podem valer até R$ 4 mil.