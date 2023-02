Congressista dos EUA questiona Power Slap de Dana White e envia carta ao CEO da Warner Bros.: ‘Lesão cerebral traumática não é entretenimento’

Uma das histórias mais controversas nos esportes de combate este ano foi a criação da liga Power Slap de Dana White e a contínua promoção dela pelo UFC. E agora o Congresso dos Estados Unidos está se envolvendo.

Na quarta-feira, o representante do nono distrito de Nova Jersey, Bill Pascrell Jr., revelou que ele e o representante do segundo distrito de Nebraska, Don Bacon, entraram em contato com a TBS e a Warner Bros. Discovery para discutir seu envolvimento em “Power Slap”, condenando a “violência estúpida” do programa.

Hoje @RepDonBacon e estou perguntando ao TBS e à Warner Bros sobre seu novo programa de TV grosseiro “The Power Slap” que glorifica a violência terrível. Onde estão os avisos para essa violência irracional? Lesão cerebral traumática não é entretenimento. pic.twitter.com/LIWGWtvm2s — Bill Pascrell, Jr. (@BillPascrell) 15 de fevereiro de 2023

Pascrell incluiu em seu post a carta deles para David Zaslav, o presidente e CEO da Warner Bros. Discovery, e o CEO da Endeavor, Ari Emanuel, observando seus problemas com Power Slap. Os congressistas afirmaram que a nova liga “capitaliza o comportamento violento e o drama escandaloso disfarçado de proeza atlética para obter lucro” e observaram que os participantes “recebem uma miserável quantia de US$ 2.000” por “colocar em risco sua saúde mental e física”.

Eles também observaram a aparente falta de protocolos de segurança em torno dos eventos e solicitaram que Zaslav respondesse a perguntas sobre isenções de responsabilidade, assistência médica de longo prazo e divulgações aos participantes sobre os riscos de segurança inerentes.

Pascrell é um dos membros ativos do Congresso há mais tempo, tendo assumido o cargo em 1997, e atualmente atua no Comitê de Meios e Meios como Presidente do Subcomitê de Supervisão. Durante seu mandato no Congresso, Pascrell falou abertamente sobre questões de saúde cerebral, co-fundando a Força-Tarefa de Lesões Cerebrais do Congresso em 2001, que “trabalha para aumentar a conscientização sobre lesões cerebrais nos Estados Unidos”, de acordo com seu site.

Em 2008, Pascrell introduziu o Concussion Treatment and Cares Tools Act, que foi endossado pela NFL e pela NFLPA como um meio de criar diretrizes para a promulgação do protocolo de concussão em escolas de ensino fundamental e médio. Em 2013, ele introduziu a Lei de Reautorização de Lesões Cerebrais Traumáticas de 2013, novamente com a intenção de combater lesões cerebrais traumáticas.

White recentemente defendeu sua nova liga de críticas sobre saúde e segurança em uma entrevista com O Show de Jim Rome.

“Antes de tudo, não há ninguém mais importante em saúde e segurança do que eu”, disse White.

“Mesmo que você consiga se defender, no boxe os caras levam de 400 a 600 socos por luta. Esses caras levam três tapas ou menos durante um evento. … Então você está falando sobre o esporte errado aqui.