Conheça 5 bons motivos para pular corda

Pensar em bons motivos para pular corda pode ajudá-lo a se sentir mais instigado a colocar essa atividade em prática. Portanto, acompanhe este texto e venha refletir com a gente!

5 bons motivos para pular corda

Antes de descrevermos os bons motivos para pular corda, devemos ter consciência de que embora o exercício seja realmente bom, ele pode não ser indicado para algumas pessoas.

É o caso de quem tem doenças e patologias que afetam a estrutura musculoesquelético do corpo, ou pessoas que tenham algum problema de mobilidade. Além disso, indivíduos que têm pressão arterial elevada ou labirintite também devem ficar atentos.

O ideal é sempre conversar com o médico antes de incluir uma rotina de treinos nova, ok?

Assim, você poderá usufruir das vantagens da prática sem medo!

1. Fortalecimento dos músculos

Quando pulamos corda, passamos a fortalecer os músculos da perna, tonificando-os. É o caso das coxas e das panturrilhas, por exemplo. Contudo, é necessário pular da forma correta, ok? Mantendo o corpo ereto e usando um bom tênis, para, assim, realmente atingir bons resultados.

2. Melhora na coordenação motora

Ter que pensar sobre o pulo, sobre o movimento da corda e tudo que está envolvido com a prática, pode ajudar na hora de melhorar o equilíbrio e a coordenação motora. Isto é, se você sente que é uma pessoa que vive “esbarrando” em tudo, sem querer, talvez essa atividade possa ajudá-la a ter uma maior consciência do espaço à sua volta, com relação ao seu corpo.

3. Promoção de sensação de bem-estar

Assim como acontece quando praticamos outras atividades físicas, um dos bons motivos para pular corda é que essa prática pode aumentar a nossa sensação de prazer e bem-estar. Os hormônios “da felicidade” acabam sendo “liberados” por conta do treino, reduzindo o estresse, aumentando a qualidade de vida e melhorando o nosso humor de forma geral.

4. Ajuda a fortalecer os ossos

Um dos bons motivos para pular corda é que essa prática também é capaz de auxiliar no fortalecimento da saúde dos nossos ossos. Por ser um treino com um impacto relativamente forte, nosso organismo trabalha para fortalecer a estrutura óssea e lidar com todo o impacto que pode ser vivido.

Por isso, é muito importante verificar como está a saúde dos seus ossos, especialmente do quadril e das pernas, antes de iniciar a prática, a fim de se proteger contra acidentes, ok?

5. Fortalece o coração e o protege

O coração é formado por músculo e, por isso, precisa ser fortalecido. Quanto mais praticamos atividades relativamente intensas, mais forte fica o nosso coração, e menos esforço ele terá que fazer enquanto estivermos em repouso. Consequentemente, a prática de pular corda se torna uma aliada da nossa saúde cardiovascular justamente por conta desses motivos.

E não é só o coração em si que fica mais forte: a respiração também pode ser beneficiada, e todo o condicionamento físico também pode ser melhorado.

Viu só como existem muitos bons motivos para pular corda? Converse com o seu médico e educador físico e considere incluir esse exercício na rotina!