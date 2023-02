A conta AmericaBRB é uma conta digital isenta de tarifas que oferece um cartão de crédito sem anuidade. O cartão de crédito sem anuidade e a conta América BRB são produtos bancários que podem ser viáveis dentro de um planejamento financeiro.

Conheça as vantagens do cartão de crédito sem anuidade e da conta AmericaBRB

De acordo com informações oficiais da instituição financeira, para abrir sua conta no banco América BRB basta baixar o aplicativo AmericaBRB.

Como abrir a conta?

Ao acessar o app, clique em “abrir conta”, em seguida insira seu CPF, leia e aceite os termos do contrato, informe o seu celular e confirme o código recebido por SMS.Além disso, para a abertura da sua conta, o aplicativo irá solicitar também um endereço de e-mail e o CEP de sua residência.

Após o preenchimento dos dados referentes ao seu endereço, será necessário fotografar um documento de identificação.De acordo com informações oficiais, o sistema do banco está programado para reconhecer documentos originais, como RG e CNH. Além da foto do documento, será necessário tirar uma selfie, centralizando o seu rosto.

O banco destaca que é importante que o cliente busque por um local claro para tirar as fotografias, facilitando a identificação. Após esse processo será necessário inserir uma senha para a movimentação do aplicativo e outra senha para a movimentação do seu cartão e conta, além de permitir o acesso à sua localização.

Cartão de crédito

Após a análise da instituição financeira, o cliente receberá uma notificação sobre abertura de sua conta. É possível obter um cartão de crédito sem anuidade no AmericaBRB. A instituição financeira oferece duas opções: o cartão Platinum e o Black.

Segundo informações oficiais, é possível acumular pontos por transação no cartão de crédito e obter muitos benefícios através da bandeira Mastercard. O cliente pode trocar os seus pontos por produtos em lojas varejistas, como Polishop, Casas Bahia, Magazine Luiza etc.Além disso, é possível transferir os pontos para programas que podem ser viáveis dentro da sua rotina como LATAM Pass, Tudo Azul, Smiles etc.

Cashback

Ambas as opções de cartão de crédito permitem que o cliente obtenha benefícios de cashback, podendo trocar por pontos ou realizar compras em lojas parceiras.Além disso, é possível obter desconto diretamente de sites parceiros da Mastercard. Outros benefícios podem ser interessantes para o cliente, como créditos no iFood, no Uber, descontos em combustível etc.

No entanto, é válido ressaltar que qualquer solicitação de cartão de crédito deve passar pela análise da instituição. Além disso, caso tenha dúvidas busque pela plataforma oficial do banco AmericaBRB e analise as condições no momento de seu interesse.