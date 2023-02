Hoje trouxemos todas as informações para que você conheça o cargo de escrevente do concurso TJ SP.

O edital do concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo já foi publicado. Com isso, centenas de candidatos já estão de olho nas 400 vagas para escrevente, disponíveis para este ano.

Com vigência de nível médio, a concorrência para as vagas pode ser acirrada. Portanto, significa que vale a pena já ficar de olho e começar a se preparar para o certame.

Quer saber mais sobre o assunto? Então, acompanhe com a gente até o final para não perder nenhuma informação relevante sobre este processo seletivo.

Cargo de escrevente do TJ SP, saiba mais sobre o concurso

O Tribunal de Justiça do estado de São Paulo fará um novo concurso este ano e o edital já foi publicado. Desse modo, é mais fácil para que os candidatos fiquem por dentro das informações.

Segundo o edital, serão disponíveis cerca de 400 vagas para o cargo de escrevente. A propósito, essas vagas são para candidatos de nível médio e oferecem boas remunerações.

Das 400 vagas disponíveis, 300 são destinadas a ampla concorrência. Enquanto, 20 são para pessoas com deficiência e 80 para candidato negros.

A lotação é para a capital, o estado e a cidade de São Paulo. Além disso, os salários iniciais oferecidos são de mais de R$5,4 mil por mês com uma jornada de trabalho de 40 horas por semana.

Além dos salários iniciais, os candidatos aprovados e vinculados à comarca receberão os benefícios de auxílio alimentação, auxílio saúde e auxílio transporte.

Atribuições do escrevente do TJ SP

São diversas as tarefas atribuídas aos profissionais que serão aprovados para o cargo de escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo, através do concurso TJ SP.

Dentre elas, podemos citar suporte técnico, suporte administrativo às unidades do TJ. Ademais, também inclui o andamento de processos, sejam judiciais ou administrativos.

Além disso, o escrevente do TJ SP também ficará responsável pelo atendimento ao público interno e externo do Tribunal, além de outras atribuições.

Inscrições do concurso TJ SP

Ainda não estão abertas as inscrições para o concurso TJ SP, que deve acontecer somente em meados do mês de fevereiro de 2023.

Segundo o edital, o prazo para as inscrições devem começar em 17 de fevereiro de 2023, encerrando-se exatamente às 16 horas do dia 23 de março de 2023.

Para enviar sua candidatura, os interessados deverão acessar o site da banca organizadora, que este ano será a Vunesp.

Assim como ocorre em outros concursos pelo Brasil, para formalizar sua inscrição é necessário emitir, imprimir e fazer o pagamento do boleto da taxa de inscrição.

O valor será de R$81, e precisa ser pago até o prazo máximo, que é 29 de março. Já para aqueles que se enquadram nos parâmetros da Lei Estadual nº 12.782, poderão pedir redução da taxa que pode ser de até 50% do valor total.

Aliás, o prazo de isenção para esse pedido começa às 10 horas do dia 17 de fevereiro e vai até as 23h59 do dia 24 do mesmo mês. Assim como, também deve ser feito através do site da Vunesp.

Quem pode pedir a redução da taxa de inscrição?

Segundo a Lei Estadual nº 12.782, pode pedir a redução de 50% do valor da taxa de inscrição:

Estudantes, que estejam matriculados em um dos anos do ensino médio;

Estudantes matriculados em cursos pré-vestibulares;

Estudantes matriculados em uma instituição de ensino superior, seja em nível de graduação ou pós-graduação.

Esses estudantes podem pedir a redução, desde que comprove renda mensal inferior a dois salários mínimos ou que não possuam qualquer vínculo empregatício no ato da inscrição.

Provas do concurso TJ SP

Segundo o edital do concurso TJ SP, os candidatos que prestarão o concurso passarão por uma avaliação através de provas objetivas e práticas.

Sendo assim, a aplicação das provas ocorreram em horário e local que ainda serão divulgados pela Vunesp. Desse modo, a previsão é que a prova objetiva seja aplicada no dia 28 de maio, com uma duração de 5 horas e 100 questões.

Para ser classificado, é necessário acertar pelo menos 50% dos blocos 1 e 2, que são de Língua Portuguesa e Direito, respectivamente.

Agora você já sabe tudo sobre o cargo de escrevente no concurso TJ SP. Então, fique por dentro das informações e não perca o prazo para se inscrever e conquistar uma das vagas.