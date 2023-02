O cartão de crédito Buscapé é uma opção de cartão que foi criada em parceria entre o Buscapé e o Banco Pan.

Conheça o cartão de crédito sem anuidade do Buscapé em parceria com o Banco Pan

O cartão de crédito Buscapé possui diversos benefícios, sendo que um deles é referente à bandeira Mastercard. Além disso, essa é uma opção de cartão de crédito sem anuidade.

Benefícios

Dentre as vantagens do cartão de crédito sem anuidade do Buscapé, está o seu programa de cashback, já que o cliente pode receber até 2% dos valores referentes às compras realizadas através do cartão. Além disso, o cartão de crédito sem anuidade do Buscapé oferece outras vantagens, tais como:

Proteção de preço

Esse benefício é bastante interessante, pois se o cliente encontrar um produto menor que o valor de uma compra realizada, ele pode receber a diferença de volta.

Garantia estendida

É possível que o cliente receba uma extensão da garantia de produtos que comprar com o seu cartão de crédito sem anuidade Buscapé.

Compra protegida

O cliente pode adquirir um produto e ficar protegido contra danos acidentais, roubos e furtos. Sendo assim, essa é uma opção de cartão de crédito sem anuidade, o que pode ser bastante interessante dentro de um planejamento financeiro pessoal.

De acordo com informações oficiais do Banco Pan, após realizar a solicitação, o cliente deve aguardar até 10 dias úteis para receber o resultado da análise feita pela instituição financeira.

Saiba como solicitar

De acordo com informações oficiais do Banco Pan, para realizar a solicitação, o cliente deve clicar na opção “Quero o cartão Buscapé” na página oficial da empresa e realizar o preenchimento do formulário com seus dados.

A empresa destaca que o cliente deve fazer uso do mesmo e-mail que utiliza para acessar a sua conta no Buscapé. No entanto, se a sua solicitação for referente a segunda via da fatura do seu cartão de crédito, basta entrar no aplicativo oficial do Banco Pan, selecionar o cartão e o mês da fatura e clicar na opção de download.

Como funciona o cashback

Segundo informações do Banco Pan, o cashback se refere a 1% nas compras dentro do Buscapé, mais cashback de até 1% no valor da fatura, a depender do valor gasto. Já que faturas de até R$ 750 não recebem cashback.

Faturas entre R$ 750,01 e R$ 1.500,00, recebem o cashback de 0,5% e faturas acima disso, permitem que o cliente receba 1% de cashback. Caso tenha dúvidas, entre em contato com a instituição financeira Banco Pan através de seus canais oficiais.