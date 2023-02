Conheça todos os prazos de pagamento do IPVA SP

Se você está preocupado com os prazos do IPVA SP, pode ficar tranquilo que já saiu o calendário completo para as datas dos pagamentos. Então, conheça todos os prazos do IPVA no estado de São Paulo para você ficar em dia.

Saiba mais sobre o pagamento do IPVA SP

No estado de São Paulo foi liberado o calendário de pagamento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA.

Para que você não fique em atraso com o pagamento da taxa, e assim, não acumule juros e multas, é importante saber exatamente quais são os prazos do IPVA SP.

Por isso, acompanhe logo abaixo quais são os prazos. Além disso, confira como é feita a divisão do calendário de pagamento, além das formas de realizar a quitação da taxa do IPVA.

Como é feita a divisão do calendário de prazos de pagamento do IPVA SP?

Antes de saber quais são os prazos do IPVA SP, é importante que você saiba como é feita a divisão para o calendário dos prazos de pagamento.

A Secretaria da Fazenda e o Detran levam em consideração o número do final da placa dos carros para fazer a divisão dos prazos adequadamente.

Esse método de divisão foi o mais coerente a ser desenvolvido, em vista da tremenda confusão que poderia gerar para os condutores. É por isso que o prazo de pagamento do IPVA SP pode variar de acordo com o final da placa.

Por isso, se quiser saber qual é a data final de pagamento é importante levar em consideração que as placas do carro possuem números que vão do zero ao 9. Mas para o calendário de prazos dos pagamentos, o número inicial é o número 1. Sendo assim, o número zero é o último da lista.

Sendo assim, veículos com o final da placa um serão os primeiros a realizar o pagamento. Enquanto veículos com placa de final 2, serão os próximos para fazer a quitação da taxa. Assim, a lista vai por diante até chegar no número 0.

Lembrando que esse método vale para o pagamento da cota única ou até mesmo o pagamento das parcelas. Então, será assim todas as vezes que o condutor for quitar a taxa. Por isso, é importante o condutor deve estar sempre atento aos prazos.

Quais são os prazos do IPVA SP?

Para que você possa realizar o pagamento do IPVA, é importante que você saiba quais são os prazos. Assim, você não fica de fora e nem precisa pagar taxas de juros.

Então, agora que sabe como ocorre a divisão dos prazos de pagamento, é muito mais fácil organizar o orçamento.

Então, para veículos que possuem final da placa 1, o pagamento é realizado no dia 11 de cada mês, a partir de janeiro para a primeira parcela ou cota única.

Enquanto, os veículos de final da placa com número 2, o pagamento das parcelas é realizado a partir do dia 12 de janeiro. E esta será a data de todas as parcelas no dia 12 de cada mês até maio.

Para veículos de placa com final 3, o pagamento acontecerá no dia 13 de cada mês. A partir do final da placa de número 4, os prazos para o IPVA SP mudam para o dia 16 de cada mês.

Desse modo, o padrão segue para o final de placa número 5 todo dia 17. De número 6, todo dia 18. Já para o número 7, todo dia 19. De número 8, todo dia 20. Em seguida, vem o final de número 9. Por fim, o zero que possui o prazo nos dias 23 e 24 de cada mês.

Quais as formas de pagamento do IPVA SP?

Para que você possa realizar o pagamento do IPVA, você pode fazer de 2 formas. Na realidade, ambas são bem práticas para qualquer condutor que esteja precisando realizar o pagamento da taxa.

Então, a primeira forma de pagamento é através da cota única. Aliás, essa modalidade serve especificamente para aqueles condutores que irão pagar a taxa de uma vez.

Além disso, com a cota única é possível que o condutor possa receber um desconto de 3% do valor total. A cota única deverá ser paga em janeiro ou fevereiro, dependendo da numeração da placa.

Enquanto, a segunda forma do pagamento é através das parcelas, onde é possível dividir em três partes. São cerca de 3 parcelas com os valores fixos para cada veículo, mas que podem se estender até cinco parcelas dependendo do valor do IPVA do veículo.

Quando o condutor opta por realizar o pagamento parcelado, não haverá nenhum desconto. Desse modo, o valor mínimo das parcelas é de cerca de R$ 68,52.