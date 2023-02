Conor McGregor derruba acusação de substituição de lutadores no elenco do The Ultimate Fighter 31

Conor McGregor já tem todo mundo falando sobre O lutador final 31 antes mesmo da temporada começar.

Na sexta-feira, o gerente Daniel Rubenstein foi ao Twitter para abordar uma lista de lutadores que supostamente estarão competindo na próxima temporada de TUF (a lista real do elenco ainda não foi divulgada), apresentando a alegação de que McGregor usou sua influência para remover três lutadores da lista do elenco em favor de associados de McGregor. McGregor deve atuar como técnico na temporada, ao lado do candidato aos leves Michael Chandler.

Ken Cross, Mitch Ramirez e Brandon Jenkins foram retirados para dar espaço para três caras de Conor estarem no show. —Daniel Rubenstein (@dannyrube) 17 de fevereiro de 2023

“Ken Cross, Mitch Ramirez e Brandon Jenkins foram retirados para abrir espaço para 3 dos jogadores de Conor. [guys] estar no programa”, escreveu Rubenstein.

Os lutadores do UFC Gilbert Burns e Chris Curtis também abordaram as acusações no Twitter, com Burns reivindicando que o ex-concorrente do PFL Loik Radzhabov foi um dos lutadores eliminados para acomodar McGregor, e Curtis chamando o boato “definitivamente verdade.” Isso levou McGregor a responder diretamente a Curtis em um tweet que já foi deletado:

@Actionman513 não é verdade. Eu só conheço um cara neste show e ele se apresentou para isso. E agora, depois de hoje, ele está pronto para lutar contra a semente nº 1! Eu não pedi nem pedi nada! E eu certamente não mandei remover pessoas. Eu só estou tentando voltar à mixagem, então foda-se.

Esta é a segunda vez que McGregor atua como treinador em TUF, com sua primeira passagem ocorrendo em 2015, quando treinou ao lado de Urijah Faber. Naquela temporada, McGregor apresentou notavelmente o então amigo próximo Artem Lobov como membro de sua equipe.

Após a conclusão do próximo TUF Na temporada seguinte, McGregor lutará pela primeira vez desde que quebrou a perna no UFC 264, em julho de 2021, quando enfrentará Chandler, com data e local ainda a serem definidos.