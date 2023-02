Conor McGregor faz primeiros comentários sobre luta contra Michael Chandler: ‘Sinto-me enérgico, sinto-me pronto’

Conor McGregor está oficialmente na trilha de retorno.

O ex-campeão de duas divisões do UFC fez seus primeiros comentários diante das câmeras na segunda-feira sobre seu próximo retorno contra Michael Chandler. McGregor deve treinar ao lado de Chandler em O lutador final 31então se encontrem em uma luta que provavelmente será uma das maiores de 2023.

“Estou ansioso por isso”, disse McGregor ao britânico The Daily Mirror. “Estou ansioso para isso. Eu me sinto bem. Eu me sinto enérgico. Eu me sinto pronto. Você sabe, eu estou lançando meus chutes altos mais rápido do que estou lançando meu jab. Então, estou muito animado para voltar.”

McGregor, 34, disse que deveria voar para Las Vegas na terça-feira. Ele está afastado dos gramados desde que quebrou a perna na segunda derrota consecutiva para Dustin Poirier em 2021.

McGregor atuou anteriormente como treinador em O lutador final 22 contracenando com Urijah Faber em 2015 após sua vitória interina sobre Chad Mendes no UFC 189.

A data e o local da luta de Chandler ainda não foram determinados. O presidente do UFC, Dana White, recentemente sugeriu vários locais em potencial para a luta de alto nível, incluindo o Madison Square Garden de Nova York, a T-Mobile Arena ou Allegiant Stadium de Las Vegas, ou a cavernosa casa do Dallas Cowboys, o AT&T Stadium em Arlington, Texas.

Para Chandler, 36, a chance de enfrentar o maior empate da história do esporte representa uma grande oportunidade para um lutador que rapidamente se tornou o favorito dos fãs durante suas cinco lutas no UFC. Chandler disse recentemente ao MMA Fighting que acredita que sua luta contra McGregor pode se tornar um dos maiores pay-per-views da história do UFC.

“Se você olhar para os números, acho que 2 milhões [buys]não é apenas uma possibilidade, acho que é muito alcançável e muito alcançável ”, disse Chandler em A Hora do MMA.

“É difícil para mim buzinar, mas acho que o que criei é um nível de intriga e mística que, quando apareço na noite da luta e a porta da gaiola se fecha, o inferno se abre e meu pé está no chão. gás. Não vejo um pedal de freio desde que assinei com a organização. Sinceramente, desde que comecei a lutar. … É apenas continuou a construir e construir e construir. Então você olha por que essa luta foi feita, Conor sabe que vai fazer grandes números.

Filmando para TUF 31 está marcado para começar este mês. O show apresenta um elenco de pesos leves e pesos galos competindo para estar nas equipes de McGregor e Chandler.