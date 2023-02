Conor McGregor não tem problemas com Michael Chandler, mas ‘vou apenas cortá-lo’

Conor McGregor tem a reputação de ser o melhor tagarela em esportes de combate, mas não parece que sua língua afiada vá funcionar muito contra Michael Chandler – pelo menos não ainda, pelo menos.

como filmando em O ultimo lutador Quando a 31ª temporada começar em Las Vegas, o ex-campeão de duas divisões do UFC está se preparando para treinar ao lado de Chandler no reality show antes de se encontrarem no octógono ainda este ano.

Enquanto McGregor é mais do que capaz de tornar as coisas pessoais, ele não tem uma palavra ruim a dizer sobre Chandler depois que eles passaram algum tempo juntos enquanto preparavam seus times para a próxima temporada.

“Eu gosto de Michael, somos caras”, disse McGregor ao seu site The MacLife na quinta-feira. “Posei com ele ontem. Eu não tenho nenhum problema com ele. Eu acho que ele é um bom lutador. Treinando contra ele, estou interessado em ver seu estilo de treinador. Ele é mais um tipo de atleta do que um artista marcial técnico. Eu sei que ele tem algumas habilidades no departamento de wrestling, e ele tem algumas habilidades em geral. Mas no que diz respeito aos pequenos detalhes, estou interessado em ver.

“Estou feliz onde estou. Vai ser interessante ir contra ele [on the show] antes de ir contra ele [in the fight].”

Chandler tem falado bastante sobre a luta contra McGregor desde sua primeira aparição no UFC, e agora, pouco mais de dois anos depois, ele está realizando seu desejo.

Os dois competidores chegam à luta vindos de derrota para Dustin Poirier; McGregor quebrou a perna de forma brutal contra “The Diamond” no UFC 264, enquanto Chandler sofreu uma derrota por finalização com um mata-leão no terceiro round para Poirier no UFC 281.

Olhando para o confronto, McGregor considera Chandler “semelhante” em natureza a um adversário anterior, Chad Mendes, a quem ele derrotou para se tornar o campeão interino dos penas do UFC antes de treinar. The Ultimate Fighter S22ª temporada de 2015.

Uma forte base de wrestling combinada com poder de nocaute faz de Chandler um oponente perigoso, especialmente com seu estilo de matar ou ser morto. Dito isso, McGregor parece totalmente confiante de que vai desmantelar Chandler, assim como fez com tantos oponentes anteriores.

“Acho que vou apenas cortá-lo”, disse McGregor. “Eu acho que sou um pouco agressivo demais para ele do que qualquer outra pessoa com quem ele lutou. Um pouco mal-humorado e agitado. Acho que vou cortá-lo.

No momento, McGregor x Chandler não tem data ou local, embora a luta não deva ocorrer até depois O ultimo lutador termina de ir ao ar em agosto. Eles também não definiram um peso para a luta. A estrela irlandesa riu quando essa mesma questão foi levantada durante as filmagens do reality show.

“185 [pounds],” McGregor brincou “Foi o que eu disse a ele ontem. Apenas tendo um zumbido com ele. Ele é um cara legal.

No que diz respeito à escolha de treinar mais uma temporada de O ultimo lutador em vez de apenas agendar sua próxima luta, McGregor parecia mais do que feliz com a oportunidade, ao mesmo tempo em que se reintroduziu no UFC após dois anos afastado do esporte.

“Estar imerso no jogo, nos negócios e na empresa e estar perto desses jovens lutadores famintos que estão surgindo”, disse McGregor sobre fazer o TUF. “Coloque-me na mistura e volte para o cavalo.

“Essa foi minha motivação e minha razão para fazer isso, e também para retribuir ao jogo. Para dar minha sabedoria e meu conhecimento para a próxima geração, e então me alimentar dessa energia também.”