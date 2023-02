Conrad Dobler, o ‘jogador mais sujo’ da NFL, morre aos 72 anos

Conrad Doblerantigo NFL guarda ofensivo, faleceu nesta segunda-feira aos 72 anos, o Arizona Cardinals relatado. A causa da morte não foi divulgada pela equipe.

Dobler começou sua carreira com o cardeaisque estava baseado em St. Louis na época, depois de ser selecionado em Wyoming na quinta rodada do rascunho de 1972. Com a equipe de 1975 a 1977, participou de três Pro Bowls.

Em 1975, a linha ofensiva dos Cardinals, que incluía Dobler e o futuro membro do Hall da Fama Dan Dierdorf, permitiu apenas oito sacks em uma única temporada. Dobler continuou sua carreira de 10 anos jogando pelo Buffalo BillseSantos de Nova Orleans. Em 129 jogos da temporada regular, ele participou.

O ‘jogador mais sujo’ da NFL

Dobler provavelmente era mais conhecido por ser um dos, senão o jogador mais sujo da NFL. Quando perguntado se ele faria “qualquer coisa que eu pudesse fazer para proteger meu quarterback”, ele respondeu Esportes ilustrados em 1977.

Isso inclui “segurar, arrancar os olhos, torcer a máscara facial, chicotear as pernas, tropeçar e até morder”, afirmou o artigo. Dobler observou que em campo preferia as agressões físicas às verbais.

Dobler supostamente atingiu atacante defensivo Joe Greene do Pittsburgh Steelerschutou atacante defensivo Merlin Olsen do Los Angeles Ramse cuspir no linebacker Bill Bergey do Philadelphia Eagles depois Bergey se machucou durante uma peça.