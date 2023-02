Conselho de Hugo Sanchez para Vinicius: Quando eu fizesse um gol eu ia comemorar na cara deles

Vinícius Júnior tem estado no centro das notícias nos últimos tempos. O Real Madrid jogador já sofreu 79 faltas e é o jogador com mais faltas na Europa.

O que acontece com o brasileiro todos os dias em campo já aconteceu com Hugo Sanchezantigo Real Madrid jogador, que explicou no El Partidazo como lidou com essas situações.

“Quanto mais eles me insultavam, mais importante eu me sentia, porque eles estavam olhando para mim. Em vez de ficar irritado ou nervoso, isso me inspirou. É o que acontece com Vinicius. O que ele tem que fazer é se sentir importante porque está sendo notado. E a sensação de que Vinicius dá é o que eu fiz todos vocês sentirem, que quando a bola veio para mim vocês suspiraram de medo e pensaram: ‘Essa vai entrar'”, disse o mexicano.

“O que ele tem que fazer é defender com habilidade, mas de uma forma que não o afete com cartões amarelos e quando ele reclama ao árbitro que é um pedido de proteção, como todos nós queremos”, disse. sanches contínuo.

“Os atacantes fazem o que é mais difícil no futebol, que é construir e fazer gols; o mais fácil é defender, chutar e impedir que eles façam gols. Ambos Vinicius e faço estrago e por isso fica aquele sentimento de medo toda vez que o Vinicius pega a bola e isso deixa os zagueiros desesperados.

“Também deixei os zagueiros desesperados porque eles me chutavam e de vez em quando eu chutava de volta e quando marcava um gol eu ia comemorar na cara deles.”

reflexo de Ancelotti

Além de sanches, Carlos Ancelotti também se referiu à situação Vinicius Está passando.

“A pergunta que faço é: qual é o problema? Vinicius? Seus companheiros que não o defendem… O que ele tem que defender, o que ele tem que ser defendido? O problema é o que acontece ao redor Vinicius. Vinicius não é o culpado, é vítima de algo que não entendo”, Ancelotti explicou.