Consertar download de atualização em inglês dos EUA/Reino Unido aguardando conexão de rede

Pode ser frustrante receber uma mensagem de erro que diz “Baixando atualização em inglês dos EUA/Reino Unido Aguardando conexão de rede.” no seu dispositivo. A mensagem de erro geralmente aparece quando seu dispositivo não consegue se conectar à rede enquanto tenta baixar as atualizações das configurações de idioma. Aqui, vamos explorar algumas das causas mais comuns dessa mensagem de erro e oferecer algumas dicas para corrigi-la.

Aqui estão algumas possíveis causas do “Baixando atualização em inglês dos EUA/Reino Unido Aguardando conexão de rede” mensagem de erro antes de olharmos para as soluções. Pode ser devido aos seguintes motivos:

O problema geralmente ocorre devido a uma conexão de rede fraca ou instável. Seu dispositivo não poderá baixar as atualizações de idioma se não puder se conectar à rede. Você pode ter problemas com o servidor se o seu dispositivo tentar baixar atualizações. Isso pode causar atrasos ou até falhas durante o download. O software desatualizado ou corrompido pode não conseguir baixar e instalar corretamente as atualizações de idioma.

Identificamos algumas das possíveis causas do erro e agora veremos algumas possíveis soluções.

Verifique sua conexão de rede

Observou-se que conexões de rede fracas ou instáveis ​​são causas comuns do “Baixando atualização em inglês dos EUA/Reino Unido Aguardando conexão de rede” erro. O problema pode ocorrer se você tiver uma conexão Wi-Fi fraca ou instável ou se tiver um sinal de celular fraco. Aqui você encontrará algumas informações sobre como verificar sua conexão de rede e garantir que seu dispositivo esteja conectado à Internet.

A primeira coisa que você deve fazer se quiser baixar atualizações de idioma em um dispositivo Wi-Fi é garantir que ele esteja conectado ao Wi-Fi. Certifique-se de estar conectado a uma rede Wi-Fi forte e estável. No seu dispositivo, você pode encontrar o nome da sua rede WiFi acessando o aplicativo Configurações, tocando em WiFi e tocando nele. Isso significa que seu dispositivo não está conectado a uma rede quando o nome da rede está esmaecido ou não aparece.

Ocasionalmente, as atualizações de idioma podem não ser baixadas corretamente devido a uma velocidade de conexão lenta, mesmo que seu dispositivo esteja conectado a uma rede Wi-Fi ou rede de dados de celular. Use um site de teste de velocidade para medir a velocidade da sua conexão com a internet. Dependendo dos resultados do teste de velocidade, pode ser necessário entrar em contato com seu provedor de serviços de Internet ou operadora de celular para verificar se há algum problema.

Reinicie seu dispositivo

Em alguns casos, o problema pode ser resolvido simplesmente reiniciando o dispositivo. Este método pode eliminar quaisquer bugs ou falhas temporárias que estejam causando a mensagem de erro. Se o seu dispositivo ainda não funcionar, tente desligá-lo e ligá-lo novamente após alguns segundos.

Você também pode atualizar o software do seu dispositivo se ocorrer o erro “Downloading English US/UK Update Waiting for Network Connection”. Você pode resolver quaisquer bugs ou problemas com a atualização de idioma atualizando o sistema operacional do seu dispositivo. Para atualizar o software do seu dispositivo, siga estas etapas:

Atualizando um iPhone ou iPad:

No Configurações aplicativo, toque Em gerale, em seguida, clique em Atualização de software para atualizar o software em um iPhone ou iPad. Para iniciar o processo de atualização, toque em “Baixar e instalar” se uma atualização estiver disponível.

Atualizando um telefone ou tablet Android:

Usando o aplicativo Configurações, toque em Sistema > Atualização do sistema para atualizar o software do telefone ou tablet Android. Para iniciar o processo de atualização, toque em “Baixar e instalar” se uma atualização estiver disponível.

Para corrigir o erro, você deve tentar baixar a atualização em inglês dos EUA/Reino Unido novamente depois de atualizar o software do seu dispositivo.

Limpe o cache do seu dispositivo

Também é possível resolver o “Baixando atualização em inglês dos EUA/Reino Unido Aguardando conexão de rede” ao limpar o cache do seu dispositivo. Arquivos e dados temporários são armazenados no cache do seu dispositivo.

Esse erro ocorre quando o cache do seu dispositivo fica cheio de dados antigos e desatualizados ao longo do tempo, o que faz com que o dispositivo fique lento. Para várias plataformas, você deve seguir estas etapas para limpar o cache:

Limpando o cache em um iPhone ou iPad:

No aplicativo Configurações, toque em Geral > Armazenamento do iPhone para limpar o cache do seu iPhone ou iPad. Na página do aplicativo, toque naquele que está exibindo a mensagem de erro.

Para desinstalar um aplicativo do seu dispositivo, toque em “Descarregar aplicativo”, ou você pode excluir um aplicativo e todos os seus dados tocando em “Excluir aplicativo.” Depois que o aplicativo for desinstalado, você poderá reinstalá-lo.

Limpando o cache em um telefone ou tablet Android:

No aplicativo Configurações, toque em Aplicativos e notificações para limpar o cache em um telefone ou tablet Google Android. Encontre o aplicativo que está exibindo a mensagem de erro e toque nele. No “Armazenamento e cache” tela, toque em “Limpar cache.”

Redefinir as configurações de idioma do seu dispositivo

Você também pode resolver o erro “Baixando atualização em inglês dos EUA/Reino Unido aguardando conexão de rede” redefinindo as configurações de idioma do seu dispositivo. Essa opção é especialmente útil se você tiver alterado recentemente as configurações de idioma do seu dispositivo ou se a mensagem de erro estiver relacionada a um pacote de idioma específico. Você pode redefinir as configurações de idioma do seu dispositivo em várias plataformas seguindo estas etapas:

Redefinindo as configurações de idioma em um iPhone ou iPad:

Então, inicialmente, vá para o aplicativo Configurações no seu iPhone ou iPad e toque em Geral > Idioma e região para redefinir as configurações de idioma. Selecione o idioma desejado em “Idioma do iPhone.” Em seguida, toque em “Mudar para [Language]” e então “Feito” para salvar suas alterações.

Redefinindo as configurações de idioma em um telefone ou tablet Android:

Em um telefone ou tablet Android, toque em Sistema > Idiomas e entrada no aplicativo Configurações e, em seguida, toque em Redefinir configurações de idioma. No “línguas” tela, selecione o idioma que deseja usar. Em seguida, toque em “Definir como padrão” para salvar as alterações.

Embrulhar

Pode ser frustrante receber o “Baixando atualização em inglês dos EUA/Reino Unido Aguardando conexão de rede” mensagem de erro, mas existem várias soluções possíveis. Para obter mais assistência, entre em contato com o suporte da Apple se ainda estiver enfrentando problemas depois de tentar as soluções listadas acima.

Esperamos que você consiga atualizar as configurações de idioma do seu dispositivo mais uma vez com paciência e persistência. Portanto, é assim que você pode corrigir se estiver usando essa mensagem de erro. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Além disso, comente abaixo e deixe-nos saber se você tiver alguma dúvida ou pergunta.

