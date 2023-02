Consertar Paramount Plus não está funcionando na TV Samsung ou LG (8 métodos)

Com o Paramount Plus, você pode transmitir filmes, programas de televisão, esportes e notícias. Você pode acessar o serviço em várias plataformas, incluindo televisores Samsung e LG. No entanto, alguns usuários relataram problemas com o Paramount Plus não funcionando em suas TVs Samsung ou LG. Você veio ao lugar certo se também estiver enfrentando o mesmo problema. Aqui estão algumas soluções possíveis para Paramount Plus não funciona em TVs Samsung ou LG.

Possíveis causas do Paramount Plus não funcionar na TV Samsung/LG

Compreender as causas do problema é essencial antes de olhar para possíveis soluções. Você pode ter vários motivos para Paramount Plus não funciona em TVs Samsung ou LG. Aqui estão algumas causas possíveis:

Aplicativo desatualizado: Sua TV Samsung ou LG pode não funcionar corretamente se você não atualizar seu aplicativo Paramount Plus há muito tempo. Conexão de internet lenta: Conexões de internet lentas ou instáveis ​​também são possíveis problemas com serviços de streaming, como o Paramount Plus. Problemas do servidor: Os servidores do Paramount Plus podem cair de vez em quando, fazendo com que o aplicativo pare de funcionar na sua TV Samsung ou LG. Problemas de compatibilidade: A versão mais recente do Paramount Plus pode não ser compatível com sua TV Samsung ou LG. Dados corrompidos: Você pode ter problemas com o aplicativo Paramount Plus ou Samsung ou LG TV se algum dado corrompido estiver presente.

Agora que entendemos as possíveis causas, vamos às soluções.

Consertar Paramount Plus não está funcionando na TV Samsung/LG/Vizio

Você pode seguir estas etapas de solução de problemas para identificar a causa raiz do Paramount Plus não funciona em TVs Samsung ou LG problema e tomar medidas para resolvê-lo:

Reiniciar aplicativo

Você não atualizou seu aplicativo Paramount para a versão mais recente e ainda está com problemas. Você deve reiniciar o aplicativo o mais rápido possível para solucionar esse problema. Sua sessão de login é redefinida sempre que você reinicia o aplicativo e quaisquer problemas temporários são resolvidos. Verifique se o problema persiste após reiniciar o aplicativo.

Atualize o aplicativo para Paramount Plus em TVs Samsung ou LG para corrigir o problema de não funcionamento do Paramount Plus. Aqui estão os passos a seguir:

Na sua TV Samsung ou LG, acesse a loja de aplicativos. Encontre o Paramount Plus na loja de aplicativos. Clique no “Atualizar” se uma atualização estiver disponível. Você precisará aguardar a atualização do aplicativo antes de iniciá-lo.

Verifique a sua conexão com a internet

Conexões de internet lentas ou instáveis, você também pode encontrar problemas com serviços de streaming como Paramount Plus no seu Samsung ou TV LG. Se você quiser testar sua conexão com a Internet, faça o seguinte:

Abra seu navegador da web em seu celular ou desktop, ou seja, conectado à mesma conexão. Em seguida, acesse o site Speedtest.net. Depois, se você achar que o resultado da velocidade de conexão é bom, você está pronto para ir. Caso contrário, corrija o problema de conexão para resolver o problema do Paramount Plus não funcionar nas TVs Samsung ou LG.

Reinicie sua TV Samsung ou LG

Também é possível corrigir o problema de não funcionamento do Paramount Plus da sua TV Samsung ou LG, reiniciando-o. Siga estas etapas para fazer isso:

Mantenha pressionado o botão liga / desliga da sua TV Samsung ou LG por alguns segundos. Depois que a TV desligar, solte o botão liga/desliga. Após desligar a TV, aguarde alguns segundos antes de ligá-la novamente. Tente iniciar o aplicativo Paramount Plus e veja se funciona.

Limpe o cache e os dados do aplicativo Paramount Plus

Se nenhuma das soluções acima funcionar, tente limpar o cache e os dados do aplicativo Paramount Plus. Ao fazer isso, você pode remover quaisquer dados corrompidos que possam estar causando o mau funcionamento do aplicativo. Para fazer isso, siga estas etapas:

Na sua TV Samsung ou LG, vá para o menu Configurações. Selecione “aplicativos” da lista. Selecione o aplicativo Paramount Plus. Clique em “Armazenar.” Apagar os dados” e “Limpar cache.” Clique em “” e “.” Tente iniciar o aplicativo Paramount Plus e veja se funciona.

Desinstale e reinstale o aplicativo Paramount Plus

Você pode tentar desinstalar e reinstalar o Paramount Plus se limpar o cache e os dados não resolver o problema Paramount Plus não funciona em TVs Samsung ou LG emitir. Para fazer isso, siga estas etapas:

Na sua TV Samsung ou LG, acesse a loja de aplicativos. Na loja de aplicativos, procure por Paramount Plus. Clique em “Desinstalar“. Depois que o aplicativo for desinstalado, reinicie sua TV Samsung ou LG. Você precisará reinstalar o Paramount Plus por meio da loja de aplicativos. Verifique se o aplicativo funciona iniciando-o.

Verifique se há problemas de compatibilidade

Você pode notar que a versão mais recente do Paramount Plus não funciona em TVs Samsung ou LG devido a problemas de compatibilidade. Siga estas etapas para verificar problemas de compatibilidade:

Inicialmente, acesse o site oficial da Paramount Plus em seu computador ou dispositivo móvel. Você deve verificar os requisitos do aplicativo. Verifique os requisitos do sistema em relação às especificações da sua TV Samsung ou LG. Pode não ser compatível com a versão mais recente do aplicativo se sua TV Samsung ou LG não atender aos requisitos mínimos.

Pode ser necessário atualizar para um modelo de TV mais recente ou usar um dispositivo diferente para acessar o Paramount Plus se sua TV não for compatível.

Para obter mais assistência, entre em contato com o suporte do Paramount Plus se nenhuma das soluções acima funcionar. Você pode obter soluções adicionais deles ou encaminhar o problema para a equipe técnica deles.

Algumas Perguntas Frequentes – Perguntas Frequentes

Por que não consigo encontrar o Paramount Plus na minha TV LG?

Você pode não conseguir encontrar o aplicativo Paramount Plus na sua TV LG por vários motivos. Se você não conseguir encontrar o Paramount Plus na sua TV LG, há alguns motivos comuns:

As TVs LG não são compatíveis com Paramount Plus. Você não pode baixar o aplicativo porque ele não está disponível em sua área. É necessária uma atualização para sua TV LG. A LG Content Store não oferece o aplicativo. As TVs LG são bloqueadas por região.

Eu tenho uma TV LG, mas o Paramount Plus não funciona; por que?

Sua TV LG pode não conseguir reproduzir o Paramount Plus se você estiver enfrentando esse problema. Você pode não conseguir reproduzir o Paramount Plus na sua TV LG por vários motivos, incluindo:

Dados de aplicativo corrompidos. Problemas do servidor. Conexão de internet lenta ou instável. Aplicativo desatualizado. Problemas de compatibilidade.

Conclusão

Paramount Plus não funciona em TVs Samsung ou LG pode ser causado por vários fatores, incluindo um aplicativo desatualizado, conectividade lenta com a Internet, problemas de servidor, problemas de compatibilidade ou dados corrompidos. Esperamos que as soluções fornecidas neste artigo tenham ajudado você a corrigir o problema do Paramount Plus e poder transmitir seu conteúdo favorito novamente. Então é isso da nossa parte. Mas, caso precise de mais informações, comente abaixo e nos avise.

