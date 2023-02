Conserte algo que deu errado ao criar sua conta no Instagram (8 maneiras)

Com milhões de usuários postando fotos e vídeos todos os dias, o Instagram é uma das plataformas de mídia social mais populares do mundo. Existem, no entanto, algumas desvantagens para esta tecnologia, como acontece com qualquer tecnologia. Um problema comum que muitas pessoas enfrentam ao tentar criar uma conta no Instagram é a mensagem de erro desculpe. Algo deu errado ao criar sua conta. Tente novamente em breve.

Especialmente se você estiver configurando uma nova conta ou mudando para um novo dispositivo, esta mensagem pode ser frustrante e confusa. Este artigo explorará as possíveis causas dessa mensagem de erro e fornecerá soluções para resolvê-la.

Possíveis causas do erro do Instagram “Algo deu errado ao criar sua conta”

É possível que você esteja recebendo uma mensagem de erro informando que “Algo deu errado ao criar sua conta.” por várias razões. Existem várias causas comuns desse problema, incluindo:

Problemas do servidor: Ocasionalmente, os servidores do Instagram podem enfrentar dificuldades técnicas, impossibilitando a criação de uma nova conta. Conexão ruim com a Internet: Conexões de internet lentas ou instáveis ​​podem causar esta mensagem de erro ao criar uma conta. Credenciais incorretas: Sua conta do Instagram pode não ser criada se você inseriu credenciais de login incorretas ou digitou seu e-mail ou número de telefone incorretamente. Endereço IP bloqueado: Você pode não conseguir criar uma nova conta se o Instagram tiver bloqueado seu endereço IP. Limitações de criação de conta: Existem limitações específicas sobre quantas contas podem ser criadas com o mesmo endereço de e-mail ou dispositivo no Instagram.

Corrigir “Desculpe, algo deu errado ao criar sua conta” Instagram

Como exploramos algumas das possíveis causas dessa mensagem de erro, vamos examinar algumas maneiras de resolvê-la.

Verifique a sua conexão com a internet

É crucial ter uma conexão de internet confiável e estável ao usar a Internet. Você pode encontrar problemas ao tentar acessar sites ou serviços online, como o Instagram, se sua conexão com a Internet for lenta ou instável.

É uma boa ideia verificar sua conexão com a Internet se você receber a mensagem “Algo deu errado ao criar sua conta” mensagem de erro ao criar uma conta do Instagram.

Limpe o cache do seu aplicativo

Ao tentar criar uma conta no Instagram, você pode encontrar uma mensagem de erro informando: “Algo deu errado ao criar sua conta“. Você pode resolver esse problema limpando o cache do aplicativo. Portanto, se você estiver enfrentando problemas com o Instagram, deverá limpar o cache do aplicativo.

O cache do aplicativo armazena dados acessados ​​com frequência, como imagens, scripts e outros elementos em seu dispositivo como um local de armazenamento temporário. Ao limpar o cache, você poderá resolver problemas causados ​​por dados de aplicativos corrompidos ou desatualizados. Portanto, para limpar o cache, basta tocar e segurar o aplicativo do Instagram. Em seguida, toque no Informações e selecione Apagar os dados. Agora, finalmente, acerte o Limpar cache botão.

Tente um dispositivo diferente

Mesmo que você tenha tentado outras etapas de solução de problemas, como verificar sua conexão com a Internet e limpar o cache do navegador, ainda encontra o erro “Algo deu errado ao criar sua conta” mensagem de erro, você pode tentar criar sua conta do Instagram de outro computador.

Há momentos em que dispositivos ou navegadores específicos causam problemas com a funcionalidade do site. A possibilidade de seu dispositivo anterior estar bloqueando sua conta pode ser eliminada se você tentar criá-la em um dispositivo diferente.

Use um endereço de e-mail ou número de telefone diferente

Mesmo depois de tentar outras etapas de solução de problemas, como verificar sua conexão, limpar o cache do navegador e tentar um dispositivo diferente, se você ainda receber a mensagem “Algo deu errado ao criar sua conta” mensagem de erro ao tentar criar uma conta do Instagram, talvez seja necessário tentar usar um número de telefone ou endereço de e-mail diferente.

Para criar uma conta no Instagram, os usuários devem fornecer seu endereço de e-mail ou número de telefone. Você pode estar recebendo uma mensagem de erro se o seu endereço de e-mail ou número de telefone não funcionar.

Use uma VPN

As plataformas de mídia social foram proibidas em alguns países. Apesar de estar em um país que permite o acesso à mídia social, você pode não conseguir acessar as plataformas de mídia social se estiver conectado a uma rede que restringe o uso da mídia social. Nesses casos, é possível criar com sucesso uma nova conta do Instagram ocultando seu endereço IP com uma VPN. Além disso, a VPN protege sua privacidade online além de ocultar seu IP.

O aplicativo está atualizado? Pode ter havido uma atualização, então você precisa atualizar o aplicativo. Ocasionalmente, os desenvolvedores ou proprietários desses aplicativos atualizam suas plataformas para corrigir bugs.

Portanto, versões mais antigas do software terão dificuldade em criar novas contas por causa dos bugs. Será mais fácil obter uma nova conta se atualizar para a nova versão. Você pode tentar várias outras soluções que mencionamos mais adiante neste artigo se ainda estiver vendo a mensagem de erro.

Excluir e reinstalar o Instagram

Desinstale e reinstale o aplicativo Instagram se não estiver funcionando para você. Você pode usar esta técnica para resolver uma variedade de problemas, incluindo a resolução de bugs em versões mais antigas.

Quando você desinstala e reinstala o aplicativo, o cache é limpo, bugs profundos são corrigidos e todos os dados armazenados em contas antigas são excluídos. Talvez a remoção de dados tenha sido o motivo pelo qual você não conseguiu se registrar.

Pode ser necessário entrar em contato com o suporte do Instagram se você tentou todas as etapas de solução de problemas, mas ainda recebe a mensagem de erro “Algo deu errado ao criar sua conta.” ao criar uma conta no Instagram. Para entrar em contato com o suporte do Instagram, siga estas etapas:

Acesse a Central de Ajuda do Instagram. Envie uma solicitação de suporte. Entre em contato com o Instagram pelas redes sociais. Aguarde uma resposta.

Para obter a melhor assistência do Instagram, forneça o máximo de informações possível sobre o seu problema. Ele ajudará a equipe de suporte a identificar o problema e recomendar uma solução o mais rápido possível.

Conclusão

O Desculpe. “Algo deu errado ao criar sua conta” Tente novamente em breve mensagem pode ser frustrante e impedir que você use o Instagram para se conectar com amigos e familiares ou promover seu negócio. Se você seguir as soluções descritas neste artigo, poderá resolver o problema e voltar a usar o Instagram normalmente. Para obter mais assistência, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco para saber mais detalhes (se necessário).

