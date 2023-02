Para elaborar um currículo profissional objetivo é importante que tenha clareza sobre quais são suas metas profissionais e tenha objetividade na organização das informações.

Construa um currículo organizado e destaque o seu perfil profissional

É importante que o candidato considere que o profissional de recrutamento e seleção possui pouco tempo hábil para analisar o seu currículo, por isso, essa análise requer objetividade e organização visual.

Organize a visualização do seu currículo

O seu currículo se torna atrativo quando ele é construído de maneira sucinta e organizada. Por isso, é importante prezar pela objetividade das informações e também pela visualização do seu perfil. Já que um currículo visualmente confuso tende a ser descartado, sem que seja analisado de forma ampla.

Informações pessoais

É importante que o candidato destaque seus dados, sem excessos. Sendo assim, não coloque números de documentos pessoais, por exemplo, bem como, é importante que não insira números excessivos de telefones para contato.

Objetivo – cargo pretendido, nível hierárquico e área de atuação

O seu objetivo no currículo deve ganhar destaque. É possível informar o cargo pretendido dentro da sua área de atuação, respeitando a hierarquia. Por exemplo: analista de processos; gerente de faturamento; assistente de vendas; auxiliar de relacionamento com o cliente etc.

Experiência profissional

A sua experiência profissional é um campo que requer direcionamento. Informe cursos concluídos e cursos em andamento de maneira objetiva. É importante que seja objetivo no que tange às atividades exercidas em seus empregos anteriores, realizando pequenos apontamentos.O candidato deve destacar o nome da organização, o período trabalhado e resumir os destaques de sua trajetória, como promoções e resultados de projetos, por exemplo.

Carreira acadêmica

Informe cursos concluídos e cursos em andamento. Ao destacar a sua trajetória acadêmica, é importante que destaque o nome da instituição de ensino, o período estudado ou a previsão de término de algum curso atual. Além disso, atualize o status de cursos trancados, dessa forma, o seu currículo estará objetivo e atualizado.

Destaque o seu perfil de forma online

É aconselhável que o candidato atualize o seu perfil na plataforma online do LinkedIn, já que desta forma poderá direcionar o seu currículo assertivamente.

Crie conexões de seu interesse

O LinkedIn é uma ferramenta de grande valia para o destaque positivo do seu perfil, já que permite criar conexões positivas com empresas de seu interesse. Sendo assim, é importante adaptar os pontos citados e criar um currículo que seja objetivo e dinâmico.