Consulta Auxílio Emergencial Dataprev: veja quem pode receber HOJE (01/03)

Diversos benefícios já estão sendo liberados aos brasileiros. De acordo com informações oficiais, cerca de 400 mil brasileiros podem ter direito ao saque retroativo do Auxílio Emergencial. Os beneficiários pode receber entre R$ 600 a R$ 3.000.

O Auxílio Emergencial foi criado em 2020 e encerrado no ano de 2021. Entretanto, os pagamentos atuais tratam-se de um auxílio retroativo, disponibilizado a um grupo específico de beneficiários.

É importante salientar que a consulta do benefício por meio da Dataprev foi alterada. Agora, os beneficiários precisam obter uma conta GOV para ter acesso ao extrato.

Auxílio Emergencial 2023

Em 2022, foi determinado que os pais solteiros chefes de família receberiam os valores retroativos do Auxílio Emergencial. Acontece que, durante a vigência do programa, o grupo de pais solos não receberam as parcelas duplas de R$ 1.200, como as mães solteiras receberam.

O fato ocorreu em razão de um veto do presidente Jair Bolsonaro, que impossibilitou o pagamento das cotas duplas ao público masculino. No entanto, o Congresso Nacional derrubou o veto, o que possibilitou os repasses dos valores retroativos. Após a aprovação da PEC dos Precatórios, um total de R$ 4,1 bilhões foi liberado para o pagamento das parcelas.

O valor a ser sacado por cada pai solteiro depende da quantidade de parcelas recebidas do Auxílio Emergencial durante a sua vigência. É importante salientar que os valores podem variar entre R$ 600 a R$ 3.000. Portanto, confira a tabela de pagamento abaixo:

Aquele que recebeu 5 parcelas em 2020 (de abril a agosto) – pode sacar R$ 3.000 ;

; Aquele que recebeu 4 parcelas em 2020 (de abril a julho) – pode sacar R$ 2.400 ;

; Aquele que recebeu 3 parcelas em 2020 (de abril a junho) – pode sacar R$ 1.800 ;

; Aquele que recebeu 2 parcelas em 2020 (de abril a maio) – pode sacar R$ 1.200 ;

; Aquele que recebeu apenas 1 parcela em 2020 (somente abril) – pode sacar R$ 600.

Como consultar o Auxílio Emergencial em 2023

O procedimento é similar ao realizado quando o programa ainda estava em vigência. No entanto, a única diferença é que agora o acesso será pelo portal Gov.br. Confira o passo a passo:

Acesse o site da Dataprev, com o login do Gov.br;

Preencha o campo com o seu Cadastro de Pessoa Física (CPF);

Com o seu nome completo; e

Com o nome da sua mãe completo (ou selecione a opção “mãe desconhecida);

Coloque sua data de nascimento no campo solicitado;

Selecione o reCAPTCHA para provar que é humano;

Clique em “ENVIAR”.

Também é possível realizar a consulta por telefone, através do número 111, da Caixa Econômica.