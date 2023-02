CONSULTA VALORES A RECEBER: foi liberada hoje (02/02)? Veja quando DINHEIRO ESQUECIDO pode ser consultado, segundo o BC

Brasileiros podem ter dinheiro esquecidos em alguns locais. São milhares de trabalhadores e correntistas de bancos que possuem valores a receber, mas que não conhecem as fontes desses recursos.

De acordo com o governo federal, cerca de 400 mil trabalhadores têm cerca de R$ 364 milhões pagos no ano passado. No entanto, o Banco Central criou um sistema para facilitar a devolução dos valores.

A seguir, confira três fontes de dinheiro esquecido que você pode achar uma quantia perdida por aí.

Abono salarial PIS/PASEP

O abono salarial PIS/PASEP é um benefício pago anualmente aos trabalhadores que cumprem alguns requisitos, como ter trabalhado por pelos menos 30 dias no ano de referência. No último ano, cerca de 400 mil pessoas não resgatam os valores.

Desse modo, é possível sacar o benefício de forma retroativa, através do aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo telefone 158. Além disso, é possível enviar um e-mail para o trabalho.uf@economia.gov.br, substituindo as letras ‘uf’ pela sigla do estado em que reside.

Os cidadãos que trabalham em empresas privadas podem consultar o PIS através do aplicativo Meu INSS, disponível para sistemas iOS e Android. Veja como a seguir:

Faça o login no app do Meu INSS via gov.br; Se não tiver conta, crie uma com seus dados pessoais; Ao entra na plataforma, vá no canto superior da tela para ver os detalhes do PIS; Será possível verificar todas as informações sobre o PIS e também há opção de tirar dúvidas.

Sistema Valores a Receber

O Banco Central informou que prosseguirá com o processo de devolução do dinheiro esquecido por brasileiros em bancos e financeiras através do Sistema Valores a Receber. De acordo com a autoridade, cerca de R$ 3,6 bilhões ainda estão disponíveis para saques. Estima-se que 32 milhões pessoas têm direito aos recursos.

Segundo o BC, o SVR voltará a receber informações dos bancos a partir deste mês. Contudo, isso não significa que as consultas e devoluções serão realizadas no mesmo momento, ou seja, ainda não há uma data para que os saques voltem a acontecer. A expectativa é de que o sistema seja aperfeiçoado e novamente liberado no próximo ano.

Quando a segunda fase do sistema voltar ao ar, considerando que mais nenhuma alteração seja realizada, veja como sacar os valores esquecidos caso tenha. Confira o passo a passo:

Acesse o site valoresareceber.bcb.gov.br na data informada e efetue o login; Após isso, realize as consultas dos valores a receber; a instituição que deve devolver o valor; a origem do dinheiro esquecido; Clique na opção “Solicitar por aqui”, para receber via Pix, ou na opção “Solicitar via instituição” para entrar em contato e combinar qual será a instituição de sua escolha.

Cashback

Por fim, a última fonte de dinheiro esquecido é o cashback. Muitos brasileiros têm o benefício disponível, no entanto, poucos sabem ou já esqueceram de usar. Sendo assim, antes de fazer uma compra, verifique se o estabelecimento ou o banco emissor do seu cartão tem alguma iniciativa que devolve parte do dinheiro.