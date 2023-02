CONSULTA VALORES A RECEBER: foi liberada hoje (06/02)? Veja quando DINHEIRO ESQUECIDO pode ser consultado, segundo o BC

O Sistema de Valores a Receber (SVR) foi suspenso pelo Banco Central (BC) em maio do ano passado. Em razão disso, muitos brasileiros estão ansiosos para a volta da consulta, que ficou popularmente conhecida como dinheiro esquecido em bancos.

Quando o sistema foi suspenso, o BC responsabilizou a greve de servidores, que durou meses e acabou atrasando o cronograma de devolução da iniciativa. De acordo com a autoridade, cerca de R$ 3,6 bilhões ainda estão disponíveis para saques.

Segunda fase do Valores a Receber – Dinheiro Esquecido

Segundo o BC, o SVR voltará a receber informações dos bancos no início deste ano. Contudo, isso não significa que as consultas e devoluções serão realizadas no mesmo momento, ou seja, ainda não há uma data para que os saques voltem a acontecer.

A expectativa é de que o sistema seja aperfeiçoado e novamente liberado para as mais de 32 milhões de pessoas que têm direito aos recursos. Todavia, cabe salientar que o brasileiros contarão com algumas novidades.

Isso porque, além dos saldos esquecidos em contas e investimentos financeiros, também serão estornadas as tarifas cobradas indevidamente pelas instituições financeiras e obrigações de crédito não estabelecidas em contratos.

Com relação a liberação da modalidade, uma data deve ser divulgada ainda no início de 2023, após o Banco Central catalogar todos os dados recebidos pelas instituições financeiras. Desse modo, os brasileiros que terão acesso aos valores esquecidos são:

23,58 milhões de clientes poderão receber até R$ 10;

7,94 milhões possui entre R$ 10 e R$ 100;

2,86 milhões têm entre R$ 100 e R$ 1 mil;

476,5 mil têm mais de R$ 1 mil.

Ademais, há expectativas de que na segunda etapa do SVR os herdeiros e representantes legais possam sacar os valores de contas de pessoas falecidas ou incapacitadas. Vale ressaltar que esta já era uma medida prevista no plano do Banco Central.

Consulta e solicitação dos valores

Quando o sistema voltar ao ar, considerando que mais nenhuma alteração seja realizada, veja como sacar os valores esquecidos caso tenha. Confira o passo a passo:

Acesse o site valoresareceber.bcb.gov.br na data informada e efetue o login; Após isso, realize as consultas dos valores a receber; a instituição que deve devolver o valor; a origem do dinheiro esquecido; Clique na opção “Solicitar por aqui”, para receber via Pix, ou na opção “Solicitar via instituição” para entrar em contato e combinar qual será a instituição de sua escolha.