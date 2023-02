Consultas e saques a ‘dinheiro esquecido’ voltaram? Saiba agora

Muitos brasileiros ficaram animados no ano passado com o anúncio do Banco Central (BC) sobre dinheiro “esquecido” em bancos e instituições financeiras. Em um primeiro momento, as pessoas realizaram consultas e saques a valores a receber. No entanto, isso durou pouquíssimos dias.

A saber, o BC chegou a anunciar uma segunda fase de consultas e saques. Contudo, essa fase nunca chegou, e os brasileiros continuam aguardando até hoje por uma notícia do BC, informando que o Sistema de Valores a Receber (SVR) está de novo funcionando.

Na verdade, o sistema foi criado para as pessoas fazerem justamente isso, consultas e saques a valores esquecidos. Entretanto, essas ações foram suspensas no ano passado. E, de lá pra cá, restaram apenas as expectativas dos brasileiros pelo retorno do SVR.

Vale destacar que ainda não há prazo definido para que a população volte a consultar e sacar o dinheiro “esquecido” em bancos e instituições financeiras. Em suma, o SVR está fora do ar desde abril do ano passado, ou seja, os brasileiros estão aguardando a volta dos serviços oferecidos pelo sistema há nove meses.

BC tranquiliza brasileiros

Muitas pessoas que aguardam o retorno do SVR temem perder o dinheiro “esquecido” em bancos. No entanto, o BC garante que a data de retorno do sistema será informada antecipadamente à população, assim como informações sobre valores de pessoas que já faleceram. Por isso, não há motivos para preocupações.

“Fique tranquilo! Você não corre o risco de perder os valores a que tem direito. Eles continuarão guardados pelas instituições financeiras, esperando que você solicite a devolução, quando as consultas ao SVR forem retomadas”, informou o BC.

Por outro lado, a entidade financeira alerta para os que os brasileiros fiquem atentos e não caiam em golpes na internet. As ações de criminosos no mundo virtual são muito frequentes, e isso fica ainda mais intenso quando há alguma liberação extra ou inédita de qualquer valor, o que geralmente desperta a atenção dos golpistas.

Como esta segunda fase de consultas e saques irá liberar mais de R$ 4 bilhões para a população, os criminosos aproveitam o montante expressivo para aplicarem golpes. Nesse cenário, as pessoas mais ansiosas e com pouco conhecimento tecnológico são as mais fáceis de caírem em golpes, e os criminosos acabam roubando dados e dinheiro destes cidadãos.

Por isso, o Banco Central continua informando que a única maneira de consultar os valores a receber é através dosite do SVR. Em suma, esse é o único endereço para saber informações sobre as consultas e os saques.

Veja de onde vem o dinheiro “esquecido”

Em primeiro lugar, é importante ressaltar que o BC liberou a primeira fase de consultas e saques de valores a receber no início de 2022. A segunda fase teria início em abril, mas a greve dos servidores do BC, que durou de abril a julho do ano passado, afetou todo o calendário do sistema.

A propósito, o SVR mostra se a pessoa tem algum dinheiro a receber. Aliás, muita gente não conhecia a origem dos valores presentes em bancos e instituições financeiras e, segundo o BC, o dinheiro “esquecido” vem de:

Conta corrente ou poupança encerradas, mas que ainda tinham saldo disponível;

Valores cobrados indevidamente de tarifas, parcelas ou operações de crédito;

Cotas de capital e rateio de sobras líquidas em cooperativas de crédito;

Valores relacionados a consórcios encerrados que não foram sacados.

As pessoas que não sabem se possuem algum valor “esquecido” em instituições financeiras poderão ter uma boa surpresa neste ano. Caso você não lembre ou mesmo não tenha conhecimento se há dinheiro emcontas antigasjá fechadas, aguarde por um posicionamento do Banco Central para fazer a consulta e, posteriormente, o saque dos eventuais valores.

Valores superam R$ 100 mil

Vale destacar que, quando o BC anunciou a data das primeiras consultas, no início do ano passado, muita gente correu para fazer a conta no gov.br. A saber, esta é a única maneira de acessar o dinheiro “esquecido” em bancos e instituições financeiras.

No entanto, o sentimento de frustração dominou a população brasileira. Em suma, muitos brasileiros relataram ter recebido apenas centavos, e as redes sociais ficaram repletas e críticas, indignações e, é claro, muitos memes. Até porque, mesmo em situações difíceis, os brasileiros gostam de “rir da própria desgraça”, como disseram alguns usuários.

Embora a realidade da maioria das pessoas que têm algum valor “esquecido” nos bancos seja realmente essa, de ganhar apenas centavos, esse cenário não é definitivo para todo mundo.

De acordo com o BC, há cerca de37 mil cidadãos que possuem valores entre R$ 10 mil e R$ 100 milem bancos ou instituições financeiras. Isso quer dizer que muita gente ainda poderá receber valores bastante expressivos, apesar do sentimento de frustração que pairou sobre o SVR.

Isso sem contar que o saldo de outras 1,3 mil pessoas supera os R$ 100 mil, segundo o BC. Seja como for, fique ligado no Notícias Concursos para não perder nenhuma novidade sobre o assunto.