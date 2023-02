Consumidores se ASSUSTAM nos postos de gasolina: algum combustível é MAIS vantajoso?

A média de preço nos postos de gasolina aumentou aproximadamente 0,97% de dezembro até janeiro. No encerramento do mês passado, viu-se o combustível sendo vendido a R$ 5,32 o litro, na média. Contudo, esse valor provavelmente subirá mais ainda em fevereiro, se o aumento dos 7,47% que a Petrobras anunciou for considerado.

A Ticket Log fez um levantamento que mostrou que o valor mais baixo no momento é encontrado em Goiás, mais especificamente em Itauçu. Lá, os postos de gasolina estão vendendo o combustível por R$ 4,613 o litro. Como você poderá conferir na matéria desta terça-feira (07) do Notícias Concursos, o preço mais alto alcançou R$ 9,40 o litro, registrado no Acre, na cidade de Marechal Thaumaturgo.

O etanol, assim como a gasolina, disparou em dezembro e janeiro, alcançando a média de R$ 4,38 (adição de 1,56% em comparativo a dezembro). O preço mais baixo, R$ 3,47 por litro, foi registrado em Bento de Abreu, São Paulo. Em contrapartida, o mais alto foi visto na cidade de Tucuma, no Pará, custando R$ 5,826/litro.

A considerar que os valores do aumento foram maiores do que os da gasolina, o biocombustível pode ser declarado como menos vantajoso. Em decorrência dos acréscimos frequentes no combustível, no mês de janeiro, o etanol foi uma opção econômica somente no estado do Mato Grosso.

Preço do litro da gasolina x etanol

Acre

Etanol – R$ 4,401 (R$ 0,518 km rodado);

Gasolina comum – R$ 5,522 (R$ 0,480 km rodado)

Alagoas

Etanol – R$ 4,427 (R$ 0,521 km rodado);

Gasolina comum – R$ 5,482 (R$ 0,477 km rodado)

Amazonas

Etanol – R$ 4,020 (R$ 0,473 km rodado);

Gasolina comum – R$ 5,068 (R$ 0,441 km rodado)

Bahia

Etanol – R$ 4,609 (R$ 0,542 km rodado);

Gasolina comum – R$ 5,635 (R$ 0,490 km rodado).

Ceará

Etanol – R$ 4,743 (R$ 0,558 km rodado);

Gasolina comum – R$ 5,745 (R$ 0,500 km rodado).

Distrito Federal

Etanol – R$ 4,226 (R$ 0,497 km rodado);

Gasolina comum – R$ 5,201 (R$ 0,452 km rodado).

Espírito Santo

Etanol – R$ 4,652 (R$ 0,547 km rodado);

Gasolina comum – R$ 5,252 (R$ 0,457 km rodado).

Goiás

Etanol – R$ 3,861 (R$ 0,454 km rodado);

Gasolina comum – R$ 5,043 (R$ 0,439 km rodado).

Maranhão

Etanol – R$ 4,715 (R$ 0,555 km rodado);

Gasolina comum – R$ 5,183 (R$ 0,451 km rodado).

Minas Gerais

Etanol – R$ 4,110 (R$ 0,484 km rodado);

Gasolina comum – R$ 5,157 (R$ 0,448 km rodado).

Mato Grosso do Sul

Etanol – R$ 4,160 (R$ 0,489 km rodado);

Gasolina comum – R$ 5,295 (R$ 0,460 km rodado).

Paraíba

Etanol – R$ 3,880 (R$ 0,456 km rodado);

Gasolina comum – R$ 4,926 (R$ 0,428 km rodado).

Paraná

Etanol – R$ 4,209 (R$ 0,495 km rodado);

Gasolina comum – R$ 5,174 (R$ 0,450 km rodado).

Pernambuco

Etanol – R$ 4,319 (R$ 0,508 km rodado);

Gasolina comum – R$ 5,138 (R$ 0,447 km rodado).

Rio de Janeiro

Etanol – R$ 4,581 (R$ 0,539 km rodado);

Gasolina comum – R$ 5,133 (R$ 0,446 km rodado).

Piauí

Etanol – R$ 4,375 (R$ 0,515 km rodado);

Gasolina comum – R$ 5,473 (R$ 0,476 km rodado).

Rio Grande do Norte

Etanol – R$ 4,502 (R$ 0,530 km rodado);

Gasolina comum – R$ 5,239 (R$ 0,456 km rodado).

Rio Grande do Sul

Etanol – R$ 4,872 o litro (R$ 0,573 km rodado);

Gasolina comum – R$ 5,042 (R$ 0,438 km rodado).

Rondônia

Etanol – R$ 4,470 (R$ 0,526 km rodado)

Gasolina comum – R$ 5,449 (R$ 0,474 km rodado)

Roraima

Etanol – R$ 5,150 (R$ 0,606 km rodado);

Gasolina comum – R$ 6,028 (R$ 0,524 km rodado).

Santa Catarina

Etanol – R$ 4,73 (R$ 0,557 km rodado);

Gasolina comum – R$ 5,227 (R$ 0,455 km rodado).

São Paulo

Etanol – R$ 3,902 (R$ 0,459 km rodado);

Gasolina comum – R$ 5,028 (R$ 0,437 km rodado).

Sergipe

Etanol – R$ 4,272 (R$ 0,503 km rodado);

Gasolina comum – R$ 5,271 (R$ 0,437 km rodado).

Tocantins

Etanol – R$ 4,585 (R$ 0,539 km rodado);

Gasolina comum -R$ 5,554 (R$ 0,483 km rodado).