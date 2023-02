Conta online do IRS: Por que devo criar uma conta e como criá-la?

Cele entrou temporada de impostos; você tem até 18 de abril para enviar seus impostos, e o IRS começou a fazer declarações fiscais de 2022 em 23 de janeiro.

Se você não sabe por onde começar com seus impostos este ano, comece abrindo um conta online gratuita com o IRS e, em seguida, consulte o software de imposto superior para 2023.

Dá um pouco de trabalho, mas vale a pena se cadastrar no IRS online. Depois de fazer login no sistema do IRS, você pode obter transcrições completas de anos fiscais anteriores, bem como os dados que precisa arquivar este ano eletronicamente, como sua renda bruta ajustada (AGI) para 2021.

Razões importantes para criar uma conta online no IRS

O principal motivo para obter uma conta do IRS é a capacidade de verificar suas informações fiscais rapidamente. Depois de se inscrever, você pode acessar uma variedade de dados fiscais, como:

Sua renda bruta ajustada

Detalhes da sua declaração de imposto de renda mais recente

Histórico de pagamentos dos últimos cinco anos

Valor devido em impostos no momento

Alguns avisos do IRS estão disponíveis online

Licenças fiscais profissionais

Com uma conta online do IRS, pode aceder às suas informações fiscais pessoais, bem como efetuar pagamentos online, optar pela entrega sem papel de algumas cartas do IRS e consentir em pedidos de autorização do seu consultor fiscal.

Documentos fiscais, como salários e declarações de renda e transcrições de declarações fiscais anteriores, estão disponíveis imediatamente. Para proteger ainda mais seus registros fiscais, você pode abrir uma conta online e solicitar um PIN de proteção de identidade.

Os profissionais tributários aconselham a criação de um conta online do IRS caso você encontre um problema ou preocupação com impostos. É preferível já ter uma conta do que ser obrigado a se registrar on-line sob a pressão de uma questão tributária em andamento.

O método mais simples é ir ao site do IRS Sua conta on-line página. Clique no azul “Entre na sua conta on-line” para iniciar o processo de registro. Clique aqui para visitar o site da Receita Federal.