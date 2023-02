Contribuições de Roth Ira: Quais são os limites de contribuição de aposentadoria para 2023?

Roth IRAs são uma opção de economia excepcionalmente flexível que oferece o potencial de ganhos com impostos diferidos e saques isentos de impostos.

Qualquer trabalhador pode contribuir para uma Roth IRAdesde que tenha declarado renda e a renda esteja dentro dos limites de contribuição estabelecidos.

Vantagens de um Roth IRA

Sem distribuições mínimas: Enquanto você estiver vivo, não é necessário sacar dinheiro da conta.

Sem impostos sobre contas herdadas: Se você passar em um Roth IRA a um herdeiro, ele ou ela não terá que pagar impostos.

Saques fáceis: você pode sacar dinheiro da conta quando e como quiser, sem impostos ou multas.

Flexibilidade: A Roth IRA permite fazer contribuições periódicas ou únicas, desde que não exceda os valores máximos anuais.

Contribuição dupla: você pode ter uma conta de aposentadoria Roth IRA e outra como 401 (k).

Limites de contribuição para 2023

Para o ano fiscal de 2023, você pode economizar ainda mais porque os limites de contribuição são ajustados pela inflação a cada ano. Para o ano fiscal de 2023, o limite máximo de contribuição Roth IRA aumenta $ 500, para $ 6.500, ou $ 7.500 para pessoas com mais de 50 anos.

No entanto, se sua renda estiver acima de certos níveis, você não poderá contribuir para um Roth IRA ou suas contribuições serão limitadas.

Além disso, se você quiser fazer contribuições para um Roth IRAvocê deve ter uma renda abaixo de $ 153.000 por ano, que é mais do que o limite atual de $ 144.000 por ano.

No caso do plano 401(k), as contribuições agora aumentarão para $ 22.500 por ano, o que significa que você pode economizar $ 2.000 ou mais em comparação com o valor atual de $ 20.500 por ano.

E se você tem 50 anos ou mais, tem ainda mais oportunidades de economizar para seus anos dourados! Nesse caso, você pode fazer contribuições de até $ 30.000 por ano.