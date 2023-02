Controvérsia do Grammy: Adele é criticada por sair durante o discurso de Harry Styles

Adele e o Grammy têm uma relação peculiar. Em 2017, a artista londrina desagradou-se com o prémio de Álbum do Ano, que ganhou mas depois disse que deveria ter ido para o álbum ‘Lemonade’ de Beyoncé.

Agora, a mídia social explodiu com um vídeo em que o artista parecia sair no meio do discurso de aceitação de Harry Styles para o mesmo prêmio de prestígio.

As redes sociais, e principalmente o Twitter, enlouqueceram ao ver que a cantora parecia ter ido embora quando o anúncio foi feito para Estilos de Harry e seu álbum ‘Harry’s House’ como álbum do ano. Ele veio à frente de Beyonce e seu álbum ‘Renaissance’.

O vídeo em que Adele parece ir embora com raiva do Grammy

Twitter criticou Adele dizendo que ela se foi

Muitos usuários do Twitter ficaram chocados ao ver o corte, que dura alguns segundos, mas mostrava a cantora aparentemente no ato de sair. ela passou lizzo e os ataques não paravam.

Enquanto isso, Harry foi vaiado por Beyoncé‘s fãs porque seu discurso, o cantor disse que “pessoas como eu não ganham Grammys”.

Uma declaração que irritou Beyoncéfãs de , como eles apontaram que, nada poderia estar mais longe da verdade, é normal que “um homem cisgênero branco” os conquiste.

“Adele NÃO está ouvindo o discurso”

A câmera, como Estilos de Harry mostrou sua empolgação, pegou um Adele movendo-se para fora de seu assento.

“Adele NÃO está ouvindo o discurso de Harry enquanto ela se afastava quando ele ganhou o Álbum do Ano no #GRAMMY deste ano à frente de Beyoncé”, disse um usuário.

“Adele levantando e saindo durante o discurso de Harry para o álbum do ano, ela é tão real”, escreveu outro relato.

A realidade: Adele estava deixando alguém passar.

No entanto, se você assistir ao clipe completo, parece que a realidade é exatamente o oposto da polêmica levantada no Twitter.

Adele pode ser vista prestando atenção no discurso de Victor, mas ela estava simplesmente saindo do caminho para deixar alguém passar.

“Adele não foi embora, ela estava saindo do caminho. Lizzo e Adele são bons amigos de Harry. Suas mesas estiveram lado a lado em várias galas de premiação”, explicou um usuário.