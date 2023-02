Convidado do Pittsburgh Pirates sofre emergência médica em campo no treino de primavera

Cena aterrorizante no treino de primavera do Pittsburgh Pirates na terça-feira … um convidado da organização. sofreu uma emergência médica em campo – e precisou de atenção imediata de treinadores e médicos.

O incidente aconteceu enquanto o homem ajudava bolas shag fly no campo externo. De acordo com a equipe, ele desmaiou repentinamente e os funcionários correram para ajudá-lo imediatamente.

Repórteres no estádio descreveram a cena assustadora … com o escritor do Post-Gazette Pirates Jason Mackey dizendo que o indivíduo precisava de RCP.