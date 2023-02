Copa do Mundo 2022: “Lionel Messi tem as portas abertas para a Argentina na Copa do Mundo 2026”

Ttécnico da seleção argentina campeã do mundo na Copa do Mundo de 2022 no Catar, Lionel Scalonigarantiu aos fãs que Lionel Messi será quem decidirá se vai ou não disputar a Copa do Mundo de 2026.

“Estar na próxima Copa do Mundo será uma decisão do Leo, se o corpo dele me aguentar ele estará lá”, disse. escadas detalhado em um curso de treinamento italiano.

“Por trás do nosso título havia uma comunhão de intenções entre torcedores, staff e jogadores, algo emocionante que tornava ainda mais forte o sentimento de pertencimento a esta camisa única.

“Depois, ter um jogador como o Messi foi, e é claro, uma vantagem. Como ex-colega, treiná-lo é bonito, vejo como os outros jogadores o olham e o seguem, ele é o melhor.”

O valor dos argentinos no futebol italiano

escadas também avaliou o desempenho de vários jogadores argentinos que jogam na Série A nesta temporada.

“O que eu disse sobre Messi vale para Angel DiMariaenquanto seu corpo aguentar ele sempre será convocado. lautaro martinez joga em uma grande equipe da qual agora também é capitão e a lidera. Ele sempre foi meu atacante titular, chegou ao Mundial com alguns problemas, mas quando precisávamos ele estava sempre presente”, continuou.

Ele lembrou que não conseguiu ligar João Simeãoembora tenha deixado claro que suas atuações não passaram despercebidas.

“Ele sempre esteve na nossa lista, o que acontece é que a Argentina tem muitos atacantes, mas eu o tenho em alta estima”, acrescentou.

escadas tirou um tempo para falar sobre a grande temporada do Napoli na Serie A, que os coloca a caminho de conquistar seu primeiro Scudetto desde Diego Maradona jogou pelo clube.

“É uma equipa de que gosto muito, com um grande treinador que faz a diferença”, afirmou.

“Eles jogam cada jogo de forma diferente. Gosto muito da forma como abordam os jogos e é por isso que estão lá em cima, espero que ganhem o campeonato.”

Em relação às duas equipes que atuou durante sua passagem como jogador, Lazio e Atalanta, escadas desejou sorte a ambas as equipas para alcançarem o seu objetivo de alcançarem os lugares europeus no final da temporada.

“Meu desejo é que ambas (Lazio e Atalanta) possam alcançar seu objetivo, eu amo as duas, Lazio com Sarri e Atalanta com Gasperini têm sua própria ideia do jogo”, escadas concluiu.