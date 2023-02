Cora Residencial Senior abre EMPREGOS em São Paulo

A Cora Residencial Senior, fundada em 2015, fornece ao mercado brasileiro um novo conceito de residencial para idosos. Nesta data, novas oportunidades de emprego foram anunciadas pela companhia no país. Confira, a seguir.

Cora Residencial Senior anuncia oportunidades de emprego na região paulista

A Cora Residencial Senior possui um ambiente de trabalho moderno, inovando o conceito de residencial para idosos no Brasil.

Essa companhia é mais do que um espaço para morar, mas um ambiente onde as pessoas podem viver e aproveitar cada momento.

Fundada em 2015, essa empresa está com cargos disponíveis na região de São Paulo. Confira, a seguir.

Programa Jovem Aprendiz – São Paulo / SP;

Auxi. de Limpezas (Vaga Efetiva) – São Paulo / SP;

Auxi. de Limpezas (Escala Manhã) (Vaga Efetiva) – São Paulo / SP;

Auxi. de Limpezas (Escala Tarde) (Vaga Efetiva) – São Paulo / SP;

Copeira Folguista (Vaga Efetiva) – São Paulo / SP;

Meio Of. de Cozinha – (Vaga Efetiva) – São Paulo / SP;

Nutricionista (Vaga Efetiva) – São Paulo / SP;

Recepcionista (Vaga Efetiva) – São Paulo / SP.

Como se candidatar

A Cora Residencial Senior valoriza as pessoas com os mesmos valores da companhia: atitude de dono, inconformismo saudável, cuidado humanizado, amor pelo que faz, disciplina de execução e princípio de colaboração.

Fundada em 2015, essa rede é mais do que um espaço para morar, mas um ambiente onde as pessoas podem aproveitar a cada instante. A empresa inovou o conceito de residencial para idosos no Brasil. Acesse o site 123empregos para mais informações sobre as vagas disponíveis na companhia.

