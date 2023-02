Corpo do ex-jogador de futebol Atsu é encontrado após terremoto na Turquia

SEquipes de busca descobriram o corpo do jogador de futebol internacional de Gana, Christian Atsu, revelou seu agente no sábado.

Atsu estava desaparecido após o devastador terremoto que atingiu a Turquia e a Síria.

Os restos mortais do astro do futebol, que jogava pelo Hatayspor, clube da Super Liga turca, foram encontrados entre as ruínas de um prédio de luxo de 12 andares onde ele morava na cidade de Antakya, província de Hatay, fortemente atingida.

Corpo do ex-jogador de futebol Atsu é encontrado após terremoto na TurquiaLAPRESSE

“O corpo sem vida de Atsu foi encontrado sob os escombros. No momento, seus pertences ainda estão sendo removidos”, disse seu agente Murat Uzunmehmet à agência de notícias privada DHA.

O número de mortos do terremoto de magnitude 7,8 em 6 de fevereiro no sudeste da Turquia e no norte da Síria ultrapassou 43.000 na sexta-feira e certamente aumentará à medida que as equipes de busca encontrarem mais corpos.

Atsu, de 31 anos, que já jogou pelos clubes da Premier League inglesa Chelsea, Newcastle United, Everton e Bournemouth, assinou com o Hatayspor do Al Raed FC da Arábia Saudita no ano passado.

Relatórios um dia após o terremoto disseram que Atsu foi retirado vivo dos escombros de um prédio desabado e levado a um hospital para tratamento.

O Hatayspor, no entanto, anunciou dias depois que Atsu e o diretor esportivo do clube, Taner Savut, ainda estavam desaparecidos.

O empreiteiro do luxuoso edifício Ronesans Rezidans de 12 andares – onde Atsu e Savut moravam – foi detido no aeroporto de Istambul há uma semana, aparentemente tentando deixar o país.