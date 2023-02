Corpo do jogador de futebol de Gana, Christian Atsu, repatriado da Turquia

To corpo do jogador de futebol de Gana Christian AtsuQuem foi encontrado morto em seu prédio de apartamentos desabado no Terremoto na Turquiafoi repatriado.

Os restos mortais de Atsu chegaram à capital ganense de Accra no final do domingo, disse Vice-presidente de Gana, Mahamudu Bawumia, que liderou uma delegação do governo para receber o corpo. O corpo de Atsu foi levado para casa em um caixão em um avião da Turkish Airlines e estava acompanhado por membros de sua família e pelo embaixador de Gana na Turquia, informou o Ministério de Relações Exteriores do país.

“Esta perda é muito dolorosa e este é um dia triste para Gana”, disse Bawumia. “Todos nós oramos e oramosesperamos contra a esperança por cada dia que passou, mas Deus sabe melhor.”

O corpo de Atsu foi encontrado nos escombros de um luxuoso prédio de 12 andares na cidade de Antakya, no sul da Turquia no sábado, quase duas semanas após o terremoto devastador que deixou mais de 44.000 mortos na Turquia e na vizinha Síria.

Os relatórios surgiram um dia depois do terremoto que Atsu foi resgatado dos escombrosestava vivo e havia sido encaminhado ao hospital, mas se enganaram.

Christian Atsu joga pelo Newcastle United, 12 de janeiro de 2019.LAPRESSE

O 31 anos Atsu, que jogou Liga Premiada times Chelsea e Newcastleingressou no clube turco Hatayspor no ano passado e marcou o gol da vitória em um jogo da liga em 5 de fevereiro, horas antes do terremoto devastador acontecer na madrugada de 6 de fevereiro.

Diretor Desportivo do Hatayspor Taner fuma também morava no mesmo prédio de apartamentos e foi dado como desaparecido ao mesmo tempo que Atsu. Savut ainda não foi encontrado.

Bawumia prometeu que Atsu teria um funeral digno e disse que sua morte foi um golpe para o povo de Gana. Atsu jogou mais de 60 vezes pelo seu país depois de fazer sua estreia aos 20 anos em 2012.

Atsu também foi lembrado com momentos de silêncio e outros tributos em jogos de futebol na Inglaterra e em outros lugares neste fim de semana. Em seu antigo clube, o Newcastle, torcedores exibiam cartazes com sua foto. Uma imagem dele foi colocada em uma tela grande no jogo do Chelsea contra o Southampton antes do início do jogo.

O meio-campista de Gana, Mohammed Kudus, teve “RIP Atsu” escrito em uma camiseta branca sob a camisa do time e revelou a mensagem depois de marcar um gol pelo clube holandês Ajax em um jogo no domingo.

A associação de futebol de Gana ordenou que momentos de silêncio fossem observados em todos os jogos profissionais no país da África Ocidental no sábado em homenagem a Atsu.