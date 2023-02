Corrigir erro de componente ausente do legado de Hogwarts na Epic Games (2023)

Muitos usuários estão enfrentando problemas diferentes com o jogo Hogwarts Legacy. Muitos jogadores relataram o problema de gagueira, eles não iniciam o problema e o problema de erro de componente ausente. Devido a todos os problemas, os jogadores não podem jogar o jogo cheio de diversão.

O problema começou quando os jogadores estavam tentando iniciar o jogo com o Epic Games Launcher. Aqueles que compraram o jogo no Epic Games Launcher enfrentam apenas o erro de componente ausente. Está ocorrendo devido a vários que contaremos no post. Se você também está preso com o problema e procurando guias através dos quais você pode resolvê-lo, continue lendo este conteúdo até o final para saber sobre as etapas.

Por que estou recebendo o erro de componente ausente do legado de Hogwarts na Epic Games?

Muitos usuários que tentaram executar o jogo com a Epic Games estão recebendo as mensagens de erro do componente ausente. Isso ocorre depois que o Microsoft C++ Runtime não está disponível no arquivo do jogo. Devido a esse problema, os jogadores não podem jogar o jogo de ação Hogwarts Legacy. É um dos problemas frustrantes que os jogadores estão enfrentando. No entanto, pode ser facilmente resolvido com o procedimento de resolução simples, que listaremos abaixo.

Como consertar Legado de Hogwarts Erro de componente ausente em jogos épicos

Muitos usuários estão presos com o erro do componente ausente ao tentar executar o jogo no sistema. O problema está sendo causado devido à falta do arquivo Microsoft C++ Runtime, que não está disponível no jogo. Estamos aqui com a maneira pela qual você poderá resolver o problema sem problemas. Certifique-se de verificar os métodos abaixo.

Baixar Microsoft C++ Runtime

Estamos recebendo a mensagem de erro do Microsoft C++ Runtime ao tentar abrir o jogo. Este não é um grande problema com o qual você precisa se preocupar. Você pode corrigir rapidamente esse problema baixando o arquivo do site, que listaremos. Você deve baixar o arquivo Microsoft C++ Runtime, que pode ser baixado no link. Depois de baixar e instalar o arquivo, reinicie o sistema e tente executar novamente o jogo. O problema será resolvido depois de fazer isso.

Excluir arquivos temporários

Se o problema não for resolvido depois de fazer isso, você pode tentar excluir os arquivos temporários armazenados em seu sistema. Esta pode ser uma razão pela qual você está enfrentando o problema. Você pode excluir os arquivos temporários seguindo as etapas listadas abaixo.

Abra Executar no PC.

Tipo “%temp%.”

Depois disso, selecione todos os arquivos.

Clique com o botão direito do mouse em qualquer um dos arquivos e selecione Excluir. Além disso, exclua o arquivo da lixeira.

Agora, verifique se o jogo está abrindo agora ou não.

Sair da Epic Games

Se o problema ainda estiver ocorrendo, provavelmente é devido às configurações lembradas. Sugerimos que você saia da Epic Games no seu PC. Depois de fazer isso, faça login novamente no iniciador. Agora, tente executar o jogo e o problema será resolvido.

Empacotando

Hogwarts Legacy é um jogo baseado em uma história semelhante à série Harry Potter. Neste jogo, o jogador deve entrar no prédio com diferentes tipos de criaturas. Eles devem matá-los e continuar se protegendo durante a partida para vencer o jogo. Podemos dizer que é um jogo emocionante. No entanto, os usuários encontram erros diferentes porque não podem jogar.

Milhares de jogadores ficaram presos com o erro de componente ausente no Legado de Hogwarts. Para ajudá-los, adicionamos todos os métodos possíveis pelos quais você pode resolver o problema neste guia. Você pode verificar os métodos acima. Isso é para este guia. Esperamos que seu problema seja resolvido até o final deste artigo.

perguntas frequentes

1. O Legado de Hogwarts já está disponível?

Sim, o Legado de Hogwarts agora está disponível para diferentes plataformas.

2. Hogwarts Legacy será cooperativo?

Por enquanto, o jogo está disponível no modo single-player. No entanto, há chances de o desenvolvedor adicionar o modo cooperativo nas próximas atualizações. Mas não há nenhum anúncio oficial para isso.

3. Posso jogar Hogwarts Legacy no meu laptop?

Se o seu sistema atender aos requisitos mínimos de sistema do jogo, você poderá executar o jogo em seu laptop.

