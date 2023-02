Corrigir o travamento do aplicativo Google Fotos após a atualização do iOS 16.3.1

Se você é um usuário do iPhone que depende do aplicativo Google Fotos para armazenar e organizar suas fotos, pode ter encontrado um problema frustrante depois de atualizar para o iOS 16.3.1 – o aplicativo trava com frequência, impossibilitando o acesso ou o gerenciamento de suas fotos . Esse problema pode ser uma grande dor de cabeça para os usuários e pode até fazer com que alguns considerem mudar para outro aplicativo de armazenamento de fotos. Mas antes de desistir do Google Fotos, existem algumas etapas que você pode seguir para corrigir o problema e fazer o aplicativo funcionar novamente.

Neste guia, exploraremos as possíveis causas de falha do aplicativo Google Fotos após a atualização do iOS 16.3.1 e forneceremos um guia passo a passo sobre como solucionar e corrigir o problema. Seja você um usuário casual do iOS ou um profissional, essas dicas o ajudarão a recuperar o controle sobre sua biblioteca de fotos e a voltar a curtir suas fotos sem interrupção.

Se você estiver enfrentando problemas com o aplicativo Google Fotos travando após a atualização para o iOS 16.3.1, tente alguns métodos para corrigir o problema. Aqui estão algumas das soluções mais eficazes:

Primeiro, verifique se há uma atualização disponível para o aplicativo Google Fotos na App Store. Abra a App Store no seu iPhone e vá para o “Atualizações” aba. Se houver uma atualização disponível para o Google Fotos, toque em “Atualizar” para instalá-la.

De acordo com um dos Redditors, a atualização do Google Fotos para a versão 6.23.1 corrige o problema de travamento no iOS 16.3.1.

2. Forçar o encerramento do aplicativo

Se a atualização do aplicativo não funcionar, tente forçar o encerramento do aplicativo. Para fazer isso, deslize de baixo para cima na tela e mantenha o dedo na tela até que o App Switcher apareça. Em seguida, deslize para a esquerda ou para a direita para encontrar o aplicativo Google Fotos e deslize para cima para forçar o encerramento.

3. Reinicie seu iPhone

Foi visto muitas vezes que, após uma atualização do iOS, deve-se reiniciar o iPhone para ajudá-lo a funcionar sem problemas, eliminando tarefas/logs antigos. Às vezes, reiniciar o iPhone pode ajudar a corrigir falhas de aplicativos. Abaixo estão as etapas para reiniciar o iPhone:

Pressione e segure qualquer botão de volume e o botão lateral até que o controle deslizante para desligar o dispositivo seja exibido.

No lado esquerdo do gadget está o botão de volume, enquanto no lado direito está o botão lateral.

Aguarde 30 segundos após arrastar o controle deslizante para desligar o smartphone. Se o seu dispositivo estiver congelado ou sem resposta, force a reinicialização do seu dispositivo. Para reativar seu smartphone, pressione e segure o botão lateral (localizado no lado direito do seu iPhone) até que o logotipo da Apple apareça.

Limpar cache do Google Fotos

Limpar o cache do Google Fotos também pode ajudar a corrigir o problema. Para fazer isso, vá para “Ajustes” > “Geral” > “Armazenamento do iPhone”.

Role para baixo para encontrar o Google Fotos e toque nele. Em seguida, toque em “Offload App” para remover o aplicativo do seu iPhone, mantendo seus documentos e dados. Depois disso, toque em “Reinstalar aplicativo” para fazer o download e instalá-lo novamente.

Desinstale e reinstale o Google Fotos

Se nenhuma das etapas acima funcionar, tente desinstalar e reinstalar o aplicativo Google Fotos. Pressione e segure o ícone do aplicativo no seu iPhone até que comece a balançar e toque no botão “x” no aplicativo para desinstalá-lo. Depois disso, vá para a App Store e reinstale o Google Fotos. Isso pode ajudar a redefinir o aplicativo e eliminar quaisquer problemas que possam estar causando a falha.

Embrulhar:

Seguindo esses métodos, você deve ser capaz de corrija o problema de travamento do aplicativo Google Fotos após a atualização do iOS 16.3.1. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte do Google Fotos para obter mais assistência.

