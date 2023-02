Cota de Emergência Final: Quando você receberá o último pagamento?

EUSe você mora na Califórnia, pode aumentar seu orçamento de alimentação aproveitando o programa CalFresh, anteriormente conhecido como Food Stamps e oficialmente reconhecido como o Programa de Assistência Nutricional Suplementar (SNAP).

O esquema oferece benefícios eletrônicos mensais que podem ser usados ​​em vários mercados e mercearias para a compra de alimentos como pão, cereais, frutas, legumes, carne e peixe.

O Serviço de Alimentação e Nutrição do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos é responsável pela execução do programa em nível federal. Enquanto isso, o Programa CalFresh na Califórnia é supervisionado pelos Departamentos de Bem-Estar do Condado e pelo Departamento de Serviços Sociais da Califórnia.

Quando você receberá o último pagamento de bônus?

Após o surto de COVID-19, a Califórnia ofereceu cotas de emergência para famílias elegíveis que receberam um pagamento mínimo de 95 dólares por mês.

No entanto, a Lei de Dotações Consolidadas de 2023, que foi sancionada pelo presidente dos Estados Unidos Joe Biden em dezembro, deve encerrar as cotas de emergência do CalFresh.

O Departamento de Agricultura dos EUA anunciou por meio de um comunicado à imprensa que a referida lei está definida para encerrar as cotas de emergência após a emissão dos benefícios de fevereiro de 2023.

Por que as cotas de emergência do CalFresh estão terminando?

“O último mês de benefícios que pode incluir a EA é fevereiro de 2023”, diz o site oficial do Departamento de Agricultura dos EUA.

“Este memorando substitui a orientação emitida pela FNS em 1º de abril de 2021 e 14 de dezembro de 2021, que permitia que as agências estaduais emitissem EA por um mês de eliminação gradual após o término da Emergência de Saúde Pública nacional ou declaração de emergência em nível estadual.

“Sob a nova autoridade, as agências estaduais não podem emitir EA para um mês de eliminação gradual após o mês de benefícios de fevereiro de 2023. Em outras palavras, os estados não podem emitir EA para o mês de benefícios de março de 2023 ou posterior, sob nenhuma circunstância.”

“Os estados que emitem EA no mês após o mês de benefício (por exemplo, emitir EA em fevereiro de 2023 em março de 2023) podem continuar com essa prática. Além disso, quando um estado atualiza retroativamente o caso de uma família e está fornecendo benefícios para fevereiro de 2023 ou antes, eles devem ajuste a cota de emergência do SNAP juntamente com a cota mensal normal, conforme apropriado.”