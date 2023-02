Courteney Cox explica por que se arrepende de todos os seus retoques cosméticos: Eu tinha enlouquecido

NÓS atriz Courteney Cox confessou que lutou para perceber o quão “estranho” seu rosto parecia após vários retoques cosméticos, observando que ela parecia “irreconhecível”.

A estrela de ‘Friends’ conversou com a revista Sunday Times Style para abordar a questão da idade. Cox está enfrentando o fato de que ela não está longe dos 60 anos e admitiu que inicialmente tentou combater o envelhecimento com todos os tipos de tratamentos cosméticos, mas acabou percebendo que havia enlouquecido e agora está tentando envelhecer graciosamente.

“Não há dúvida de que estou mais fundamentadoaprendi muito na minha vida: o que aproveitar, o que tentar fazer mais e o que deixar de lado”, disse Cox ao Sunday Times Style Magazine.

Houve um tempo em que você diria: ‘Oh, estou mudando. Eu pareço mais velho’. E eu tentei perseguir aquele jovem por anos. E eu não percebi que, oh, merda, eu realmente pareço muito estranho com injeções e fazendo coisas no meu rosto que eu nunca faria agora.”

Cox então destacaria o problema de ir aos médicos para procurar soluções para esses desenvolvimentos naturais.

“O que acabaria acontecendo é você ir a um médico que diz: ‘Você está ótimo, mas o que ajudaria é uma pequena injeção aqui ou um preenchimento ali.’ Então você sai e não parece tão mal e pensa: ‘Ninguém notou, é bom'”, continuou ela.

“Então alguém fala sobre outro médico: ‘Essa pessoa é incrível. Eles fazem essa pessoa parecer tão natural’.

“Você os conhece e eles dizem: ‘Você deveria fazer isso’. A próxima coisa que você sabe é que você está em camadas e camadas e camadas.”

Apesar de seu status de superestrela global, Cox disse que sua confiança foi abalada alguns anos atrás, depois de filmar o piloto de uma série que nunca foi produzida.

“Isso me abalou por um tempo. Quer dizer, por anos, de uma forma estranha, como se eu estivesse com medo de voltar lá”, acrescentou ela.