Courtney Dauwalter dá mais um show e acrescenta mais um título à lista

Courtney Dauwalter conquistou o direito de ser considerado o melhor corredor de trilha do mundo.

A lenda do esporte deu um recital ao longo dos 128 quilômetros e 7.000 metros de ganho de elevação positiva da principal prova da Transgrancanaria.

A americana dominou do início ao fim para assinar sua primeira vitória em solo espanhol.

tempo incrível

A vice-campeã da equipe Salomon chegou à linha de chegada com o tempo de 14 horas, 40 minutos e 39 segundos, nunca antes uma mulher havia passado menos de 15 horas nesta corrida.

Desde 2019, ela venceu 19 das 21 corridas que disputou e, pelo caminho, só desistiu no Western States, o Hardrock 100, onde abandonou, sem contar o Barkley (Maratonas e Ultra) onde só pode ganhar um.

Ela esteve sempre na frente, desde a largada na areia da praia de Las Canteras e ali, antes de partir, recebeu o incentivo de sua compatriota, Scott Jureka lenda do ultratrail, vencedora do Western States por sete edições consecutivas.

Por Fontanales (43km) ela já estava um quarto de hora à frente do Canadá Jazmine Lowther e da Espanha Claudia Tremps.

DauwalterO poder de ‘s continuou inabalável e no posto de refrescamento de Tejeda (78,3 km) e antes de rumar para Roque Nublo, a vantagem já era de 45 minutos sobre Lowther e 55 sobre vezes.

No momento em que passaram pelo emblemático monólito rochoso de Gran Canaria, a diferença já era de uma hora e ela estava agora no top 10 da classificação geral, com apenas nove homens à sua frente.

O melhor do resto

Com Dauwalter já em primeiro lugar, salvo imprevistos, só faltava ver a ordem das companheiras no pódio.

mais baixo tinha oito minutos de vantagem sobre vezes por Garanon (89,8 km), mas a americana continuou como se nada tivesse acontecido e seu ritmo não diminuiu.

Com os quilómetros para a meta em contagem regressiva, ultrapassou os pilotos masculinos até já ser a sétima da classificação geral no posto de refrescamento de Ayagaures (116 km).

Dauwalter enfrentou os últimos metros até a área do Parque Sur de Maspalomas com um sorriso no rosto como se não tivesse 128 quilômetros nas pernas.

Ela deu cumprimentos e deu um high-five para uma criança antes de entrar como vencedora.

Ela foi a melhor da categoria feminina com o tempo de 14 horas, 40 minutos e 39 segundos e apenas um tempo pior que seis homens.

Dauwalter: imbatível na longa distância

Dauwalter começou 2023 com vitória no Bandera 100K. Ela se tornou a primeira mulher a quebrar 9 horas na corrida, que é disputada no Texas (8:59:34).

Em seu Colorado natal, ela se preparou na neve para a prova da Transgrancanaria com trilha e, principalmente, esqui cross-country compondo seu treinamento.

Depois da experiência em Zegama em 2022 (terminou em décimo numa distância, 42,195 quilómetros, ‘muito’ curta para ela), demonstrou agora na Transgrancanaria que quando a distância ultrapassa os 100 quilómetros não há quem a consiga vencer.

“Queria experimentar por mim mesma e ver se sou capaz de atravessar a ilha com os pés de uma ponta à outra”, disse ela dias antes da corrida em entrevista ao ingrAvidos, o programa de trilha e aventura da Rádio MARCA.

Embora a comparação com Kilian Jornet é obvio, Dauwalter não precisa dessa comparação para destacar o que ela já demonstrou na corrida em trilha.

O americano acrescenta a Transgrancanaria a uma lista de conquistas que inclui provas tão reconhecidas como Moab 240 (383 km), Diagonale des Fous (160 km), Ultra Trail du Mont Blanc (170 km), Tarawera Ultramarathon (100 km) e Western Estados 100 (161 km).

Ela terminou entre as três primeiras em 75% das 87 corridas que disputou desde sua faz primeira apresentação em 2011 (51 vitórias, 9 segundos lugares e cinco terceiros lugares).

Ela foi a melhor em 16 ocasiões.